Ecologistas en Acción de Extremadura reclama una actualización "completa" del catálogo regional de especies en peligro

Ecologistas en Acción de Extremadura reclama una actualización “completa” del catálogo extremeño de especies en peligro, así como la aprobación de planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. La organización considera prioritario que la comunidad cuente con un listado revisado y herramientas efectivas para frenar el declive de la fauna y la biodiversidad, con medidas específicas para cada especie en riesgo.

Con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se conmemora este 3 de marzo, el colectivo vuelve a poner el foco en las especies que atraviesan una situación más delicada. “Reivindicamos y pedimos la aprobación de los planes de recuperación de las especies que están en peligro y han sufrido una mayor regresión y declive en los últimos años”, señala Ecologistas en Acción de Extremadura, que insiste en la urgencia de pasar de los diagnósticos a la acción.

Entre las especies mencionadas figuran el aguilucho cenizo, la avutarda, el sisón, el gato montés, el lobo, el turón o el galápago europeo, además de otras con presencia histórica en el territorio. “Hace años se creían más o menos comunes, o con presencia en amplias zonas de Extremadura, están desapareciendo y en grave declive”, advierte la organización, que atribuye esta situación a la “inacción” de la Junta de Extremadura y de los órganos con competencias en conservación de fauna y biodiversidad.

En una nota de prensa, Ecologistas en Acción también reclama que el proceso no sea meramente administrativo, sino basado en criterios técnicos y evidencia. “Reivindicamos, además, una ‘verdadera’ actualización científica del catálogo de especies amenazadas de Extremadura”, subraya el colectivo, que pide incorporar nuevas especies cuya situación de peligro de extinción, afirma, ha quedado “constatada”.

La entidad ecologista sostiene que esa revisión lleva tiempo sin avanzar por falta de gestión y decisiones políticas. “Una actualización que viene siendo ‘bloqueada’ por la ‘incompetencia’ de los políticos gestores”, denuncia Ecologistas en Acción, que reclama un calendario de trabajo, participación de expertos y la puesta en marcha de planes de conservación con financiación y seguimiento.