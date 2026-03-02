La empresa extremeña crece por encima de la media nacional en ventas, rentabilidad e inversión

El 'Análisis económico-financiero de la empresa española 2025', presentado por Unicaja, dibuja una empresa extremeña que ha evolucionado mejor que la media durante los ultimos años, en algunos de los parámetros que miden la salud económica de los negocios. Con datos correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, el estudio, presentado este lunes, constata que el tejido productivo regional ha crecido más en ventas, ha mejorado su rentabilidad y ha aumentado la inversión.

En un periodo (2023) en el que las ventas de la empresa española apenas avanzaron un 0,7% tras el fuerte rebote de 2022 (23%), la cifra de negocios en Extremadura creció un 6,2%. El dato no es menor: llega después de que el ejercicio anterior ya hubiera aumentado un 18%, lo que indica que la actividad ha seguido expandiéndose pese a un entorno más exigente. Solo Baleares y algunas comunidades del arco mediterráneo han mostrado un dinamismo comparable.

Más margen por cada euro invertido

No solo se ha vendido más, sino que se ha ganado más por cada euro invertido. La rentabilidad económica —que mide el rendimiento de los activos de la empresa— se ha situado en el 6,1%, es decir, 1,4 puntos más que el año anterior y por encima de la media española (5,0%).

La rentabilidad financiera —la que refleja lo que obtienen los propietarios por sus recursos propios— ha alcanzado el 7,7%, en línea con el conjunto nacional, pero tras crecer 1,3 puntos en un solo ejercicio.

Por sectores, la industria ha sido la que mejor ha convertido su actividad en beneficios (7,3% de rentabilidad económica y 9,8% financiera), mientras que la agricultura ha mostrado los márgenes más ajustados. Territorialmente, las empresas de Badajoz han registrado mayores rendimientos (6,6% y 9,0%) que las de Cáceres (4,8% y 7,7%).

Tres de cada cuatro empresas, con beneficios

El informe subraya que el 74,5% de las empresas extremeñas cerraron 2023 con beneficios. Fue el tercer año consecutivo de mejora y además con un porcentaje superior al nacional (72,6%). Industria (78,3%) y comercio (77,2%) constituyeron los sectores con mayor proporción de resultados positivos.

Por provincias, el porcentaje fue ligeramente superior en Badajoz (74,9%) que en Cáceres (73,7%).

PI STUDIO

Inversión al alza mientras España retrocede

Uno de los datos más significativos es el de la inversión. En un contexto en el que la empresa media española ha reducido su inversión un 4,3%, la extremeña la ha aumentado un 4,5% en 2023, tras haber crecido ya un 9,2% en 2022. Es decir, las empresas de la región no solo han mantenido el pulso, sino que han seguido destinando recursos a ampliar o modernizar su actividad.

En Badajoz el incremento ha sido del 5,3%, mientras que en Cáceres se ha situado en el 2,5%, condicionado por un ligero retroceso del activo no corriente.

También han crecido los recursos propios un 7,8% en el conjunto regional, frente a la caída del 6,8% en España. Este refuerzo del patrimonio neto mejora la solvencia y reduce la dependencia externa. La deuda bancaria a corto plazo ha aumentado ligeramente en ambas provincias, mientras que la deuda a largo plazo se ha reducido.

Un tejido atomizado: un 95% son microempresas

Más allá de los resultados económicos, el informe radiografía la estructura empresarial. A 1 de enero de 2024, Extremadura contaba con 63.577 empresas, el 2% del total nacional. Badajoz concentra el 62,4% y Cáceres el 37,6%.

El número de empresas ha crecido en 483 en el último año (0,8%), aunque a un ritmo inferior al nacional (1,5%). La densidad empresarial se sitúa en 60,3 empresas por cada mil habitantes, por debajo de la media española (66,9). Cáceres presenta una ratio ligeramente superior a la de Badajoz.

La estructura productiva confirma el peso del sector servicios: el 54,7% de las empresas se dedica a servicios no comerciales y el 26,4% al comercio. Industria (7%) y construcción (12,1%) completan el mapa.

El rasgo más definitorio sigue siendo el tamaño. El 46,4% de las empresas no tiene asalariados y el 49,4% cuenta con entre uno y nueve trabajadores. Es decir, más del 95% son microempresas. Solo el 0,57% supera los 50 empleados, un peso inferior al de la media nacional.

Productividad: la asignatura pendiente

Si en rentabilidad la empresa extremeña supera la media, en productividad aún queda recorrido. Cada trabajador genera de media 186.923 euros al año, unos 5.500 euros más que el ejercicio anterior, pero lejos de los 262.730 euros del conjunto de España.

El coste medio por empleado se sitúa en 29.010 euros, también por debajo del nacional (39.900 euros). Badajoz presenta una productividad sensiblemente mayor (208.600 euros por empleado) que Cáceres (144.900 euros), aunque con costes laborales similares.

El informe identifica además 1.308 sociedades extremeñas que cumplen criterios de excelencia: 438 empresas Líderes, 546 Gacelas (de rápido crecimiento) y 324 de Alta Rentabilidad. Son una minoría dentro de un tejido muy atomizado, pero apuntan a un núcleo empresarial con capacidad de tracción.

En conjunto, el estudio dibuja una empresa extremeña que ha mejorado en ventas, rentabilidad e inversión en un entorno menos expansivo, ha reforzado su solvencia y ha mantenido el pulso. Al mismo tiempo, mantiene retos estructurales claros: ganar tamaño medio, elevar la productividad y acercarse a la media nacional en densidad empresarial.