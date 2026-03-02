Extremadura incorporará flamenco como itinerario en la nueva especialidad de Danza Española
La Junta publica el proyecto de decreto para ampliar la oferta educativa en los conservatorios y permitir una formación más especializada sin salir de la región
David Martín
Extremadura ampliará su oferta educativa en danza con la incorporación de una nueva especialidad de Danza Española que incluirá un itinerario en flamenco en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales.
La medida aparece recogida en el proyecto de decreto publicado en el Portal de Transparencia por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que modifica el Decreto 140/2012, el que regula el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de danza en la comunidad autónoma.
Con esta modificación, el alumnado podrá acceder a una formación más completa dentro de la Danza Española, que incluye disciplinas como la escuela bolera, la danza estilizada y el folklore, al tiempo que profundiza en la especialización en flamenco durante la fase final de sus estudios.
El objetivo es ofrecer una preparación más específica tanto para la creación artística como para la futura inserción profesional en el ámbito de la danza.
El diseño de esta nueva especialidad ha sido elaborado por un grupo de docentes de conservatorios de danza y música, que han trabajado en la estructuración de los contenidos y del currículo necesario para su implantación.
Con esta actualización, la Junta busca adaptar la oferta formativa a la realidad artística actual y a la demanda del alumnado en la región.
Formación especializada sin salir de Extremadura
La incorporación del itinerario flamenco permitirá además que los estudiantes puedan especializarse sin necesidad de desplazarse a otras comunidades autónomas.
Desde la Junta destacan que esta iniciativa refuerza el compromiso con la educación artística y con la difusión del flamenco, una manifestación cultural de gran tradición en España y con proyección internacional.
