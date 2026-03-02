Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremestiza: así es la nueva asignatura que tendrán los alumnos extremeños de 3º y 4º de ESO

Con esta nueva optativa se busca poner en valor los lazos históricos y culturales que comparten Extremadura y América

Acto de apertura de la jornada 'Hacia el mestizaje jurídico', organizada en el marco de la estrategia Extremestiza.

Acto de apertura de la jornada 'Hacia el mestizaje jurídico', organizada en el marco de la estrategia Extremestiza. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Portal de Transparencia ha publicado este lunes la modificación del Decreto 110/2022 en el que se incluye 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América' como nueva materia optativa para el alumnado extremeño de 3º y 4º de ESO.

Esta materia tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la Hispanidad y comprender la importancia e influencia de Extremadura en América, así como los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen ambos territorios. En este sentido, la propuesta se articula en torno a cuatro competencias específicas y tres bloques de saberes que integran conocimientos de Historia, Lengua Castellana, Literatura y Biología.

Asimismo, este enfoque interdisciplinar permitirá que el alumnado participe en situaciones de aprendizaje inmersivas relacionadas con ámbitos como la ciencia, la ecología, la gastronomía y la cultura, facilitando así una comprensión integral del legado extremeño y de su profunda conexión con América.

La materia de 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América' ha sido diseñada gracias al trabajo conjunto de un grupo de expertos vinculados a la Estrategia 'Extremestiza' y de un grupo de docentes especializados, quienes han definido los contenidos, la estructura pedagógica y los aspectos curriculares que conformarán esta nueva materia optativa.

Esta iniciativa ha sido coordinada desde la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, en colaboración con la Fundación Extremeña de la Cultura y refuerza su compromiso con una formación que contribuya a afianzar la identidad de los jóvenes extremeños, permitiéndoles conocer "lo que somos y lo que fuimos" dentro de una comunidad global que comparte raíces, lengua e historia. La asignatura no solo invita a analizar el pasado, sino que pone en valor el mestizaje compartido como un puente cultural vivo entre ambos continentes.

