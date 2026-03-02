Fondenex tacha de “escandalosa” la política de plantas solares en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 19 de febrero la Resolución del 11 de febrero de 2026 de la Consejería de Agricultura por la que se da publicidad a las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la región. La medida, que busca ordenar la expansión de la energía solar en Extremadura, ha provocado una dura reacción del colectivo ecologista Fondenex.

Desde el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura aseguran que el respaldo a la energía solar no es nuevo en el movimiento ecologista, aunque defienden otro modelo. “Antes que las compañías eléctricas, a finales de la década de los 70, que entonces estaban por las energías de los embalses, carbón y nuclear, supieran que existía la energía solar, los ‘ecologistas’, ya la apoyábamos, pero no centralizada”, afirma la organización en una nota. Fondenex insiste en que siempre defendió una implantación distribuida y compatible con el territorio.

El colectivo sostiene que el auge de las renovables responde a un cambio de rentabilidad en el mercado energético. “El carbón no es rentable; la nuclear, entre el necesario cambio de equipos y la gestión de los residuos, tampoco; y la hidroeléctrica no puede garantizar el abastecimiento como fuente única”, expone. A su juicio, el impulso actual a la solar y la eólica obedece fundamentalmente a intereses económicos.

En este sentido, Fondenex se muestra especialmente crítico con el papel de las eléctricas. “¿Se han caído del caballo como san Pablo y el golpe en la cabeza les ha hecho apostar por energías limpias y renovables? Pues no. Es sólo interés económico”, sostiene la entidad. La organización considera que el cambio de discurso empresarial no responde a una convicción ambiental, sino a la rentabilidad del negocio.

La crítica más contundente se dirige a la Administración autonómica. “Ahora, la Junta de Extremadura, que está malgastando el patrimonio natural de todos los extremeños por mala gestión e intereses difícil de explicar, quiere establecer zonas prioritarias para establecer plantas fotovoltaicas”, señala el colectivo. Fondenex califica de “escandalosa” la gestión del patrimonio natural en relación con la expansión fotovoltaica.

Asegura que se han construido plantas de este tipo por toda la geografía regional, "en magníficos terrenos agrícolas y ganaderos; en parajes naturales sobresalientes; en ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves); en reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO… ". En este sentido, se arguye, La Junta ha efectuado "evaluaciones de impacto ambiental torticeras, tendenciosas, dudosas desde un punto de vista legal", proporcionando de esta forma al Miteco informes para aprobar proyectos fotovoltaicos "que eran lesivos para nuestro patrimonio natural. Y no lo dice Fondenex: el juzgado número 41 de Madrid ha citado como investigados (imputados) a los dos máximos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica para los estudios de impacto ambiental por la autorización de una planta fotovoltaica en Alcántara, en área ZEPA y reserva de la Biosfera".

Espacios protegidos y terrenos de alto valor

La decisión, considera esta entidad, tendría que haberse sido tomada hace más de 25 años. En este tiempo, las plantas solares han invadido “vandálicamente” magníficas tierras y hábitats naturales protegidos, causando un daño irreversible.

A su juicio, si se revisa el mapa de la Junta de Extremadura publicado en la resolución, muchas de las zonas “prioritarias” recomendadas por la Junta coinciden con algunos de los ecosistemas naturales más valiosos de Extremadura: Tajo Internacional, sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Jerte, La Vera, Las Villuercas, el entorno de la Sierra de San Pedro, el del parque de Cornalvo, La Serena, sierras centrales de Badajoz o Campiña Sur. "Todos estos parajes, Red Natura 2000… y terrenos agroganaderos de vital importancia para la sociedad extremeña", reitera.

"La resolución es un gran engaño. Es atraer proyectos a áreas extremadamente sensibles y valiosas. Después basta hacer una evaluación de impacto ambiental, basada en datos erróneos, modificados, y con medidas correctoras de risa… que nada corrigen: la principal, pintar los vallados de verde", esgrime.

Pleitesía a las eléctricas

La Junta de Extremadura, concluye la citada nota, "lleva muchos años rindiendo pleitesía a las compañías eléctricas y permitiendo, de forma ignominiosa, construir plantas fotovoltaicas en nuestros parajes más valiosos, sin rechazar ningún proyecto, por escandaloso que fuera. La resolución aprobada es un verdadero escándalo y tendrá que ser elevada a la Comisión Europea, porque amenaza hábitats y especies de interés comunitario".