Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático

La Universidad de Extremadura (UEx) abre una nueva posibilidad para trabajar en la institución y lograr un puesto fijo. En las últimas semanas ha lanzado nuevas convocatorias de empleo público con más de un centenar de puestos tanto de personal de administración y servicios como de personal docente y catedrático.

Por un lado, para el personal de administración y servicios hay tres convocatorias abiertas con 20 plazas de auxiliar administrativo por el turno libre, otras 15 por promoción interna y 22 plazas más de auxiliar de servicios, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2024 y 2025. Todas pertenecen al subgrupo C2.

Varias resoluciones publicadas la semana pasada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) recogen los detalles de cada una de las convocatorias, pero en todos los casos se trata del sistemas de concurso-oposición y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 16 de marzo (20 días hábiles desde la publicación a partir de la resolución del pasado 16 de febrero).

En cuanto a la Escala de Auxiliares de Servicio la oferta asciende a 22 plazas, de las que 19 son de turno de acceso libre y tres de discapacidad (si estas últimas quedaran vacantes que se acumularán al turno libre). Para optar a esta oposición solo se requiere poseer el graduado escolar o de ESO y tener cumplidos los 16 años o no exceder la edad máxima de jubilación forzosa. Los requisitos son los mismos que para optar a las 20 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de laUEx, de las que también de reservan tres para personas con discapacidad.

60% oposición y 40% concurso

En ambos casos, el procedimiento de selección se hará mediante concurso-oposición en base a un temario detallado de 25 temas. La fase de oposición supondrá un 60% de la nota final y los aspirantes deberán superar dos ejercicios obligatorios y eliminatorios: el primero de ellos es un cuestionario de un máximo de 100 preguntas con cuatro respuestas y solo una de ellas correctas, y el segundo ejercicio consiste en resolver dos supuestos prácticos de 20 preguntas cada uno con cuatro respuestas alternativas y solo una correcta en el caso de la Escala de Auxiliares de Servicio y de un cuestionario de 40 preguntas máximo para la Auxiliar Administrativa. Por su parte, en la fase de concurso se valorarán la experiencia profesional previa con hasta 34 puntos, la titulación académica y con un máximo de cuatro puntos y la superación de la fase de oposición contará dos puntos.

Una vez concluido del plazo de solicitudes, la UEx cuenta con un plazo máximo de dos meses para aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, pero según recoge la propia convocatoria el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará a partir del mes de abril.

Por otro lado, esta última semana el DOE ha publicado otra convocatoria de la Universidad de Extremadura con 56 plazas para los cuerpos docentes universitarios. En concreto, se trata de un proceso extraordinario por la vía de concurso con una oferta de 38 plazas de profesor titular por turno libre y otras 18 plazas de catedrático por promoción interna, procedentes de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025.

En ambos casos el acceso a las plazas se hará exclusivamente por concurso y el plazo para presentar solicitudes está abierto, con una tasa de 40 euros. La convocatoria detalla requisitos de acreditación, composición de tribunales y fases de las pruebas, y fija un máximo de cuatro meses para resolver el proceso. Para las plazas de Titular habrá dos fases (defensa del currículum y proyecto, y exposición de un tema), mientras que en Catedrático se realizará una prueba única centrada en el historial académico, docente e investigador. La resolución fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver los concursos.