PACMA lleva al límite judicial la caza en Monfragüe y pide la nulidad total del nuevo PRUG

El Partido Animalista PACMA ha presentado su escrito de conclusiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en el que solicita la nulidad del Decreto 79/2025 que aprueba el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe, así como de la Resolución de 8 de octubre de 2025 que desarrolla el Plan de Acción Selectiva de ungulados. La formación reclama la anulación íntegra del plan al entender que permite la caza en un espacio protegido bajo otra denominación.

En marzo de 2024, PACMA ya formuló alegaciones al borrador del PRUG proponiendo alternativas a la caza, como la traslocación de ejemplares, la eliminación de vallados cinegéticos y la recuperación de depredadores naturales. En noviembre de 2025 el TSJEx admitió a trámite el recurso y en diciembre quedó formalizada la demanda contra el decreto autonómico. El procedimiento judicial sigue ahora su curso tras la presentación del escrito final de conclusiones.

Graves defectos procedimentales y vulneración legal

En su escrito, el partido sostiene que el decreto fue aprobado con “graves defectos procedimentales” que, según afirma, limitaron la participación pública. Además, considera que la Junta de Extremadura ha vuelto a respaldar al sector cinegético, ignorando —a su juicio— el deber de proteger un espacio natural que pertenece al conjunto de la ciudadanía. PACMA denuncia que la tramitación del PRUG menoscabó las garantías de transparencia y participación.

La formación argumenta que el nuevo plan vulnera directamente el artículo 7 de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales al permitir batidas, rehalas, recechos, aguardos y caza con arco bajo la denominación de “control poblacional”. Desde el partido explican que estas prácticas son modalidades cinegéticas tradicionales y que el cambio de terminología constituye, en la práctica, “un artificio semántico para soslayar la prohibición legal de la caza en estos espacios”. “Se está autorizando la caza deportiva bajo el eufemismo de gestión poblacional”, sostienen desde PACMA.

El escrito también subraya que la propia Administración reconoce que los controles aplicados en años anteriores no han reducido de forma significativa la densidad de ungulados en Monfragüe. A juicio de la formación, la Junta no ha acreditado la inexistencia de alternativas no letales y ha ignorado soluciones basadas en la restauración de los equilibrios ecológicos, tal y como recogen los informes periciales aportados al procedimiento. PACMA cuestiona la eficacia y la base científica de las medidas adoptadas hasta ahora.

Asimismo, el partido sostiene que la Administración ha invertido el principio de precaución, permitiendo actuaciones potencialmente lesivas para la fauna y los ecosistemas sin demostrar previamente su necesidad ni descartar medidas menos invasivas. En este sentido, considera que la decisión de mantener la actividad cinegética en Monfragüe responde a intereses ajenos a la conservación. “La gestión de un Parque Nacional debe regirse por criterios científicos y de conservación estricta, no por intereses cinegéticos”, defienden desde la formación.

Sin plan para recuperar el lobo

PACMA pone también el foco en la ausencia de un Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus), especie catalogada “en peligro de extinción” en Extremadura desde hace más de dos décadas. Según la formación, la falta de grandes depredadores naturales contribuye a un ecosistema desequilibrado, con altas densidades de ungulados y situaciones de estrés derivadas de las batidas. El partido vincula la ausencia del lobo con el actual modelo de control poblacional en Monfragüe.

La formación advierte igualmente del impacto ambiental y sanitario del uso de munición de plomo en las actuaciones autorizadas, alertando de su fragmentación y dispersión en la cadena trófica, con posible afección a especies protegidas y a la salud pública. PACMA señala que el plomo puede afectar tanto a la fauna del parque como a la cadena alimentaria.

Noticias relacionadas

Con la presentación de este escrito de conclusiones, el Partido Animalista considera acreditado que el PRUG de Monfragüe y su resolución de desarrollo incurren en infracción del ordenamiento jurídico. Por ello, solicita su anulación ante el TSJEx y reitera su defensa de un modelo de gestión basado en la conservación estricta del Parque Nacional de Monfragüe, uno de los principales espacios naturales protegidos de Extremadura. El litigio abre un nuevo frente judicial sobre el futuro de la gestión cinegética en Monfragüe.