El PP apurará “hasta el último momento” un acuerdo con Vox para investir a Guardiola

El PP mantiene abierta la negociación con Vox en Extremadura y asegura que no tirará la toalla. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha afirmado este lunes que los ciudadanos “no quieren bloqueo”, sino “gobiernos estables” y ha recalcado que su partido seguirá trabajando “hasta el último momento” para tratar de cerrar un pacto que permita a María Guardiola salir reelegida presidenta de la Junta.

La Asamblea acogerá este martes la primera sesión del pleno de investidura y, a estas alturas, la candidata popular sigue sin tener garantizado el respaldo de Vox. Fúnez ha rehusado concretar en qué punto están las conversaciones con la formación de Santiago Abascal, pero sí quiso trasladar un mensaje de actividad y confianza. “Estamos activos y esperanzados” en poder lograr ese acuerdo, ha señalado en una rueda de prensa en la sede nacional del PP tras la reunión del comité de dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo.

Un marco común

La dirigente popular ha insistido en que las negociaciones se están llevando de forma “discreta”, en consonancia con la hoja de ruta marcada por Génova, que la semana pasada impulsó un documento marco con las líneas básicas para cualquier acuerdo. Eso sí, Fúnez ha subrayado que la dirección nacional no pretende “dirigir” las conversaciones, sino “acompañar” a los líderes autonómicos en un proceso que se está trabajando en cada territorio.

“Lo que estamos haciendo es trabajar en cada una de esas comunidades autónomas para darle exactamente a los extremeños lo que nos han pedido en las urnas”, ha remarcado defendiendo un “gobierno fuerte y estable” en Extremadura, presidido por Guardiola. Fúnez ha evitado comprometer plazos, pero ha recalcado que la mesa sigue abierta. “No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de negociar”, ha afirmado, para añadir que a su partido no le mueven “tácticas electoralistas”.