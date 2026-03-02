Unidas carga contra la “opacidad” en el diálogo PP-Vox y augura otro “fracaso” de Guardiola

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este lunes la “opacidad absoluta” que, a su juicio, rodea las negociaciones entre el Partido Popular y Vox de cara al pleno de investidura que arrancará este martes en la Asamblea y ha advertido de que la presidenta en funciones y candidata a la reelección, María Guardiola, se enfrenta a “un nuevo fracaso”, al considerar que no contará con los apoyos de la formación de Santiago Abascal.

De Miguel ha asegurado que su formación desconoce si finalmente se celebrará el debate previsto. “No sabemos si mañana habrá el debate de no investidura o si la señora Guardiola decidirá que decaiga también este debate, como hizo con el de la enmienda a la totalidad”, ha afirmado. A su juicio, si el pleno tiene lugar será “un mal trago” para Guardiola y ha insistido en que debería reconocer que “se equivocó enviándonos a elecciones anticipadas” y que “fracasó en su intento de gobernar con mayoría absoluta”.

Pendientes de Madrid

La dirigente de Unidas por Extremadura ha acusado a PP y Vox de mantener a la región “sumida en esta parálisis, en este callejón sin salida”, mientras las direcciones nacionales de ambos partidos están más pendientes de las elecciones en Castilla y León, que se celebrará el próximo 15 de marzo, que de cerrar un acuerdo en la comunidad.

En esta línea, De Miguel ha criticado que las negociaciones estén “absolutamente tuteladas por Madrid” y ha lamentado que el futuro de la región dependa de decisiones adoptadas fuera de Extremadura. “Es profundamente indignante que el futuro de Extremadura se dicte en Madrid”, ha subrayado.

Asimismo, ha reprochado la falta de información sobre posibles contactos entre los equipos negociadores en los últimos días. “No sabemos si ha habido acercamientos este fin de semana, lo que sí sabemos es que hay una opacidad absoluta”, ha recalcado, al tiempo que ha reclamado que, en caso de existir un acuerdo, se hagan públicos sus términos.

Para Unidas por Extremadura, la situación evidencia un nuevo revés político para María Guardiola. “Todo apunta a que no hay acuerdo”, ha señalado De Miguel, quien considera que la dirigente popular “cosecha un fracaso más” en el proceso de investidura. Ha reclamado que Extremadura “alce la voz sin tutelas de nadie” y ha defendido que los intereses de la comunidad deben situarse por encima de las estrategias nacionales de partido.