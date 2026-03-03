Abascal, a escasas horas de la investidura en Extremadura: "Puede haber un acuerdo, pero es muy pronto para decirlo todavía"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, supedita los posibles pactos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón a "un cambio de rumbo radical" que ofrezca "garantías" a las posturas de su formación en determinadas áreas. Al mismo tiempo, subraya que la mano de su partido sigue "tendida" para poder formar parte de los ejecutivos autonómicos en ambas comunidades.

El líder de Vox señala que su partido está "más que interesado" en construir "una alternativa", pero insiste en que necesita "garantías" de que habrá un "cambio de rumbo" en cuestiones como la defensa de los productores del campo, el apoyo a la industria, las rebajas fiscales, la seguridad en las calles y el uso de "todas las medidas a disposición de las autonomías para revertir la invasión migratoria".

"Si nos ponemos de acuerdo en todas esas cosas yo creo que puede haber un acuerdo, pero es muy pronto para decirlo todavía", apunta en referencia al posible pacto en Extremadura. Según explica, la negociación está "avanzada, pero no está concluida".

Negociación "avanzada" en Extremadura

Abascal insiste en que "lo único" que le importa a Vox en estos momentos es comprobar si es posible ese cambio de rumbo, y no los cargos, vicepresidencias o consejerías. Además, reitera que su mano sigue tendida para formar gobierno en Extremadura, independientemente del voto que se produzca este miércoles, día 4, en la votación del debate de investidura de la candidata del PP, María Guardiola.

Distancias con el PP en Aragón

En el caso de Aragón, el líder de Vox sostiene que el acuerdo también es posible, aunque precisa que su partido está "muy lejos" del PP. "Somos partidos distintos", recalca, si bien matiza que, pese a esas diferencias, ambas formaciones han logrado acuerdos en otros territorios, como en cuestiones lingüísticas en la Comunidad Valenciana.

Santiago Abascal realiza estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación en La Bañeza (León), donde participa en un acto acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.