Adenex alega contra la reducción de espacios de la Red Natura 2000 en Extremadura

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha presentado alegaciones al proyecto de decreto por el que la Junta de Extremadura pretende modificar los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000.

El proyecto justifica los cambios en la delimitación de numerosos espacios protegidos bajo el argumento de la “corrección de errores cartográficos” y la “mejor representación de hábitats y especies”. Sin embargo, desde la organización medioambiental consideran que la reducción de superficie de una ZEPA o un LIC constituye, en la práctica, una disminución del nivel de protección ambiental, ya que en la documentación sometida a información pública no se aportan estudios detallados, inventarios biológicos actualizados, censos de seguimiento de poblaciones de especies amenazadas ni evaluaciones de conectividad ecológica que acrediten que las zonas excluidas hayan perdido los valores que motivaron su designación, ni que dichas reducciones no afecten a la coherencia ecológica de la red, como exige la normativa europea a través de las directivas de Aves y de Hábitats.

“Sin esta información resulta imposible verificar la idoneidad de las modificaciones propuestas y garantizar que no se vulnera el principio de no regresión ambiental”, añaden desde la asociación a través de una nota de prensa.

Cernícalo primilla

Uno de los aspectos más preocupantes del decreto, que modifica simultáneamente un número muy elevado de espacios protegidos, es la reducción de límites en las ZEPA urbanas designadas para la conservación del cernícalo primilla, ave rapaz ligada a los cascos urbanos y a edificios tradicionales. Esta especie depende de estructuras humanas para nidificar y necesita entornos agrarios extensivos para alimentarse. Está protegida a nivel comunitario por la Directiva Aves y catalogada en Extremadura como sensible a la alteración de su hábitat.

Adenex indica que reducir el perímetro protegido de sus colonias urbanas pone en riesgo su estabilidad poblacional y recuerda a la Junta de Extremadura que su catalogación autonómica requiere la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat para la especie en Extremadura, que aún no ha sido aprobado definitivamente, lo que agrava la situación.

Por último, desde Adenex consideran que la reducción de protección en las ZEPA urbanas resulta especialmente preocupante en un contexto de pérdida generalizada de biodiversidad en pueblos y ciudades. Especies como la cigüeña blanca, la lechuza común y la grajilla occidental, así como vencejos, aviones comunes y golondrinas, muestran tendencias poblacionales negativas asociadas a la transformación urbana, la pérdida de hábitats y cambios en los usos del suelo.

"Por lo tanto, la defensa de la Red Natura 2000 no es una cuestión meramente administrativa: es un compromiso legal y ético con la biodiversidad, con el medio rural y con las generaciones futuras, ya que Extremadura es una de las regiones con mayor riqueza natural de Europa", concluye la citada nota.