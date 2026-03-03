Andalucía y Extremadura recibirán financiación por 100 millones de euros para paliar los daños de los temporales en el campo

El Consejo de Ministros ha aporbado este martes las bases de dos líneas de financiación por 100 millones de euros, destinadas a los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura. La medida se enmarca en el paquete extraordinario de 2.874,1 millones de euros aprobado el pasado 17 de febrero para paliar los daños ocasionados por los temporales.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocará a la mayor brevedad estas ayudas, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) permitirá la apertura del plazo de solicitudes.

Dos líneas: créditos bonificados y avales

Del total aprobado, 75 millones de euros se destinan a la línea ICO-MAPA-SAECA, que facilitará el acceso a financiación especial mediante la bonificación del principal de los préstamos formalizados a través de entidades financieras. Se trata de una ayuda en régimen de concesión directa y carácter no reembolsable, dirigida a reforzar la viabilidad y el normal funcionamiento de las explotaciones afectadas.

Las ayudas tendrán un límite equivalente al 15% del principal del préstamo o un máximo de 15.000 euros por beneficiario en el conjunto de operaciones. Para poder acceder a esta subvención, el solicitante deberá contar con un aval de SAECA.

El Periódico Extremadura

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027, y permitirá formalizar operaciones hasta el 31 de enero de 2028.

Por su parte, otros 25 millones de euros financiarán la línea destinada a subvencionar los avales de SAECA, cubriendo tanto el importe total de la comisión del aval como la comisión de estudio para los préstamos solicitados.

Impacto en el campo extremeño

Estas medidas buscan aliviar la situación de las explotaciones agrarias y empresas agroalimentarias extremeñas, especialmente castigadas por el paso de sucesivas borrascas que han afectado a cultivos, infraestructuras y actividad productiva.

Con esta nueva línea de financiación, el Ejecutivo pretende dotar de liquidez inmediata al sector y facilitar la recuperación en un momento clave para el campo extremeño, uno de los pilares económicos de la región.

Abierto también el plazo para caminos y regadíos

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto el 27 de febrero el plazo para comunicar los daños en caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego, con el objetivo de acelerar su reparación con cargo a las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno.

Fotogalería | Cultivos anegados en fincas de Mérida por la sucesión de borrascas /

El paquete de medidas, incluido en el plan de 2.874 millones de euros para Andalucía y Extremadura, reserva 600 millones para la reparación urgente de estas infraestructuras. Del total, 2.174 millones se destinan a ayudas directas para compensar la pérdida de renta de agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores.

El plazo para notificar daños permanecerá abierto hasta el 15 de abril. En el caso de los caminos agrarios, las subdelegaciones del Gobierno elaborarán las propuestas por provincia con el apoyo de comités técnicos en los que participan diputaciones, la Junta y personal de Tragsa y Seiasa. Para las infraestructuras de riego, la comunicación deberá realizarla la presidencia de cada comunidad de regantes a través de la sede electrónica del ministerio.

Las obras serán ejecutadas por Tragsa e incluirán la restitución de caminos de acceso a parcelas, así como la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua.