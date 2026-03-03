El desempleo en Extremadura marca otro mes de récord: el mejor febrero en dos décadas

Extremadura ha cerrado febrero con 66.474 personas desempleadas, el dato más bajo para este mes en toda la serie histórica. La cifra supone un descenso de 6.676 parados en el último año (-9,13 por ciento), lo que sitúa a la región como la comunidad autónoma donde más baja el desempleo en tasa interanual, teniendo además en cuenta que se eleva en el conjunto nacional.

En comparación con enero, el paro ha aumentado en 164 personas (+0,25 por ciento), en un mes marcado tradicionalmente por la estacionalidad. Por provincias, el desempleo ha descendido en el último año en Badajoz, con 4.413 parados menos (-9,24 por ciento) hasta los 43.363; y en Cáceres, con 2.263 menos (-8,92 por ciento), hasta los 23.111 desempleados. En términos mensuales, ha subido en 160 personas en Badajoz y en 4 en Cáceres.

Evolución por sectores

Por sectores, el paro ha bajado en febrero respecto a enero únicamente en Agricultura, con 63 personas menos (4.787 en total), y en Construcción, con 15 menos (4.611). Hay que destacar que el cese de las lluvias en la segunda mitad del mes ha permitido reactivar la contratación en el campo. En cambio, ha aumentado en Servicios (63 más, hasta 49.110), en Industria (41 más, hasta 3.480) y en el colectivo sin empleo anterior (138 más, hasta 4.486).

En cambio, en términos interanuales, el descenso del paro se ha extendido a todos los sectores, con especial intensidad porcentual en la industria.

A partir de los datos, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, señala que "esto confirma que el mercado laboral mantiene una evolución sólida y positiva, con un descenso de más del 9% en el número de desempleados con respecto a febrero de 2025". Asimismo, ha subrayado que "somos la comunidad autónoma donde más desciende el desempleo en términos interanuales. Concretamente lo hacemos en 3,3 puntos más que la media nacional, manteniendo, por lo tanto, la tendencia de convergencia que venimos registrando".

Mujeres, edad y paro de larga duración

Del total de desempleados, 42.737 son mujeres y 23.737 hombres. En el último año, el paro femenino ha bajado un 9,4 por ciento. Por edades, el desempleo afecta a 5.754 menores de 25 años y a 60.720 personas de 25 años o más. En términos interanuales, el descenso se ha producido en todos los tramos, con una caída destacada entre los mayores de 45 años, que han reducido el paro en unas 3.800 personas en los últimos doce meses.

La responsable autonómica también ha puesto el acento en el paro de larga duración, que se ha reducido en cerca de 3.400 personas en el último año (-10,8 por ciento), así como en el descenso del desempleo entre personas con discapacidad, superior al 11%.

Contratación y afiliación

Extremadura ha registrado en febrero 22.932 contratos, 3.724 menos que en enero (-13,97 por ciento) y 985 menos que hace un año (-4,12 por ciento). De ellos, 6.893 han sido indefinidos y 16.039 temporales.

La afiliación media a la Seguridad Social se ha situado en 409.843 cotizantes, lo que supone 2.120 más que hace un año, otro máximo, aunque 775 menos que en enero. En cuanto a los trabajadores autónomos, el número de afiliados al RETA ha alcanzado los 80.858, con 646 más en términos interanuales. Según ha destacado Nevado, el 70% de las nuevas altas de autónomos en el último año corresponde a mujeres.

A nivel nacional, el paro ha subido en febrero en 3.584 personas (+0,1 por ciento), hasta los 2.442.646 desempleados, aunque se mantiene en su nivel más bajo en un mes de febrero en 18 años. En el los últimos doce meses, el descenso en España ha sido del 5,8%, por debajo del registrado en Extremadura.

La reacción a los datos del paro de febrero en Extremadura ha vuelto a situar el foco en la necesidad de estabilidad política, el modelo productivo y la persistente brecha de género. Patronal, sindicatos y partidos han coincidido en señalar los problemas estructurales del mercado laboral, aunque con diagnósticos y responsabilidades distintas.

La patronal pide estabilidad y confianza

La Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) advierte "síntomas de agotamiento" en el mercado laboral extremeño y reclama la conformación de un Gobierno autonómico estable para "impulsar medidas de empleo en el ámbito del diálogo social". Su secretario general, Javier Peinado, considera que el "comportamiento casi plano del paro y la afiliación este mes apunta en este sentido", por lo que destaca la necesidad de "implementar medidas para generar actividad, apoyando a las pymes y generando certidumbres".

En la misma línea, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) valora con preocupación los datos, "ante un inicio de año marcado por la desaceleración del mercado laboral en un contexto de incertidumbre". Su presidente, José Luis Iniesta, apela a "la necesidad de restaurar cuanto antes la confianza del tejido empresarial para crecer" y reclama "altura de miras y generosidad para conformar un gobierno sólido en Extremadura".

Sindicatos: industria y brecha de género

Desde UGT Extremadura, su secretario de Política Institucional y Empleo, Francisco Morcillo, urge a activar una estrategia industrial y a propiciar un "giro político" tras "siete meses de destrucción de empleo" en la comunidad. Insiste en la necesidad "urgente" de recuperar la estabilidad política, activar el diálogo social y poner en marcha una estrategia que permita transformar el modelo productivo regional. A su juicio, es necesario que "cuanto antes haya un gobierno" para centrarse en el ámbito industrial.

Por su parte, la secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, Mari Cruz Lara, señala que los datos del paro "vienen a evidenciar, una vez más", que acabar con la brecha de género sigue siendo una "asignatura pendiente". "Prácticamente" dos de cada tres personas en paro en Extremadura son mujeres. Añade que no solo sufren una mayor tasa de desempleo, sino también peores salarios, con una brecha de casi 3.000 euros al año, además de mayores índices de contratación temporal y precaria.

El presidente autonómico de CSIF, Benito Román, indica que la solución a los problemas estructurales de desempleo que arrastra la región pasa necesariamente por la formación de un nuevo gobierno, "que debe producirse cuanto antes, para poner en marcha medidas eficaces en esta materia". Pone el acento en la estacionalidad del mercado laboral extremeño y en la urgencia de nuevas medidas en el ámbito laboral y de formación, así como en un impulso definitivo a la industrialización.

Para USO, "Extremadura sigue anclada en un modelo de extrema rotación laboral que impide a los trabajadores desarrollar proyectos de vida estables. A pesar de las sucesivas reformas, la temporalidad sigue siendo la norma y no la excepción en nuestra región". Además, lamenta que el paro siga mostrando un "sesgo inaceptable": mujer y sector servicios.

Partidos: cruce de acusaciones

En el ámbito político, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, tacha de "demoledor" que la región pierda 775 afiliados a la Seguridad Social en febrero, de los que 545 son mujeres y 461 jóvenes. A su juicio, estas cifras evidencian que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ha echado y sigue echando" a mujeres y jóvenes, para los que "no tiene proyecto".

En cambio, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, subraya que los datos demuestran que, con Guardiola como presidenta, la región tiene "más empleo, mejor economía y más servicios", ya que en febrero hay 6.676 extremeños más trabajando que hace un año y se alcanza un "récord histórico" en afiliación. Destaca también el "mejor" registro de autónomos para un mes de febrero, con un amplio aumento de las mujeres.

El diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Juan José García, señala que los datos del paro de febrero "cuestionan la efectividad" de la "actual" política de empleo del Gobierno regional y "evidencian la necesidad de revisar" las "estrategias de dinamismo". Se refiere al "aumento significativo" del paro juvenil y a la pérdida de afiliados, que muestran el "problema estructural de creación de empleo estable y de calidad" en Extremadura.

Por último, el diputado de Unidas por Extremadura, Francisco Llera, lamenta que los datos del desempleo sigan teniendo "rostro de mujer", ya que las mujeres suponen más del 63 por ciento de las personas desempleadas en la región, un dato que califica de "crónico y alarmante". Además, advierte de que, por segundo mes consecutivo, se produce una subida del paro en Extremadura y alerta de que "la contratación también cae un 14 por ciento".