Extremadura: las donaciones de Mercadona refuerzan la atención a familias vulnerables con 419 toneladas de alimentos

Mercadona ha donado 419 toneladas de alimentos en Extremadura en 2025 dentro de su estrategia de prevención del desperdicio alimentario. La compañía ha colaborado con 16 entidades sociales de Extremadura, a las que ha entregado excedentes aptos para el consumo procedentes de sus tiendas y bloques logísticos.

La cifra regional se enmarca en el balance anual presentado por la empresa, que ha alcanzado las 20.000 toneladas donadas en España y Portugal, distribuidas entre más de 850 entidades sociales. Según los datos facilitados por la compañía, el volumen entregado en la comunidad autónoma equivale a más de 6.900 carros de la compra.

Impacto directo en Extremadura

Las 419 toneladas de alimentos donadas en Extremadura han permitido reforzar la atención a familias vulnerables a través de organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno. La donación diaria de alimentos de Mercadona se ha consolidado como una de las principales herramientas de la empresa para reducir el desperdicio alimentario y, al mismo tiempo, generar impacto social en su entorno más cercano.

En total, Mercadona ha operado en 2025 en más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal desde los que ha canalizado estas entregas solidarias.

Una cesta con donacones / Cedida

Refuerzo de infraestructuras para las entidades sociales

Además de alimentos, la compañía ha donado 550 neveras y congeladores a 130 entidades sociales. Estos equipos, que han dejado de tener cabida en la operativa interna, han sido reutilizados por organizaciones para mejorar su capacidad de almacenaje y conservación de productos frescos.

En el caso extremeño, estas actuaciones han contribuido a optimizar recursos y facilitar la logística de las entidades colaboradoras, reforzando su capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.

Balance de donaciones de Mercadona / Cedida

Plan contra el desperdicio alimentario

Laura Cruz, coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, ha explicado que la empresa desarrolla un Plan de Acción Social en España y Portugal centrado en la colaboración con entidades sociales. "Entre nuestras estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social. Las 20.000 toneladas entregadas este año son un ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera un impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente".

Con este balance, Mercadona en Extremadura ha reforzado su posicionamiento como uno de los operadores privados que canalizan excedentes alimentarios hacia el tejido social, en un contexto marcado por la necesidad de optimizar recursos y avanzar hacia modelos más sostenibles.