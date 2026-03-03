El PP negocia "con discreción" para investir a María Guardiola el viernes en segunda votación con la abstención de Vox

El Partido Popular ha asegurado que está "negociando con discreción" para que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, pueda volver a ser investida este viernes en segunda votación con la abstención de Vox. "Si Vox no vota con el PSOE, María sería presidenta este viernes", ha afirmado Génova n un comunicado, en el que advierte de que ningún votante del partido de Abascal "quiere ver a su partido votando con el PSOE en contra de un Gobierno de centro derecha".

El debate de investidura de Guardiola arranca este martes a las 17.30 horas en la Asamblea de Extremadura, sin que hasta el momento se haya cerrado un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox. En la primera votación --nominal y por llamamiento-- necesitará la mayoría absoluta, 33 votos, pero en caso de que no lo consiga, el próximo viernes 6 de marzo tendrá lugar la segunda votación. Ahí a la candidata le bastaría la mayoría simple de la Cámara para ser investida.

Negociando con discreción

El PP ha indicado que seguirá "negociando con discreción" y ha subrayado que su "voluntad de ofrecer gobiernos estables es total". "Mejor un buen acuerdo que un acuerdo rápido, pero creemos que ambas cosas son posibles de aquí al viernes y dependerá de la voluntad de Vox", ha resaltado.

Una semana después de que la dirección nacional del PP anunciara su implicación en las negociaciones, desde 'Génova' han asegurado que trabajarán "paralelamente en las dos investiduras pendientes", la de Guardiola en Extremadura y la de Jorge Azcón en Aragón.

"Los tiempos electorales en Castilla y León no deben afectar las negociaciones en otros territorios y son perfectamente compatibles con alcanzar un acuerdo. Y por nosotros no va a quedar", han subrayado los 'populares'.

Constitución del Parlamento de Aragón

Después de que la diputada del PP María Navarro Viscasillas haya sido elegida nueva presidenta de las Cortes de Aragón solo con los votos de su grupo parlamentario, el PP ha asegurado que tendrán "mayoría absoluta en la Mesa de las Cortes de Aragón, obteniendo la Presidencia, la Vicepresidencia y una Secretaría".

El PP ha destacado que "esto supone tener tres de los cinco puestos como lista más votada y fuerza ganadora de las últimas elecciones autonómicas", mientras que "el resto de puestos los ocupará el Partido Socialista".

Ante el hecho de que PP y Vox no hayan cerrado finalmente un acuerdo ante el reparto de la Mesa en Aragón, los 'populares' han señalado que estuvieron "abiertos a que Vox tuviera presencia en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, pero el ritmo de las negociaciones para la investidura no ha permitido alcanzar aún ningún acuerdo concreto para dotar de estabilidad a un futuro Gobierno de Aragón".

Voluntad de acuerdo "total"

"Si bien en Extremadura les cedimos un puesto a cambio de nada, entendemos que no podemos regalar cargos sin garantía alguna por parte de Vox", ha afirmado el PP en el mismo comunicado, en el que ha insistido en que su "voluntad de acuerdo sigue siendo total".

En 'Génova' han destacado que, a diferencia de lo ocurrido en 2023, el Partido Popular presidirá los dos Parlamentos autonómicos, el de Extremadura y el de Aragón, que hace tres años acabaron presidiendo PSOE y Vox.

"Por lo pronto estamos muy satisfechos de presidir los dos parlamentos. El PP gana poder como partido más importante de este país. Primer objetivo conseguido. Vamos a por los siguientes", ha resaltado, para concluir que, una vez "garantizada" su fuerza en el Legislativo, intensificará sus "esfuerzos" en el Ejecutivo de Aragón y de Extremadura.