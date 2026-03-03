El PSOE extremeño acusa a Guardiola de “recitar el programa de Vox” y critica que les ha excluido

El presidente del grupo parlamentario socialista, José María Vergeles, ha arremetido este martes contra el discurso de María Guardiola en el debate de investidura, al asegurar que la candidata del PP “se ha dedicado a interiorizar literalmente los postulados de Vox” para lograr su apoyo. En declaraciones a los medios, el diputado ha criticado además que la presidenta de la Junta en funciones “ha excluido” al PSOE de la ecuación para formar gobierno, pues les ha trasladado que no necesita su abstención. “¿Qué quieren, que le tendamos un cheque en blanco?”, ha trasladado.

Vergeles ha calificado la intervención de la candidata popular como “uno de los discursos más breves de la historia del parlamentarismo extremeño”, en el que apenas se ha escuchado “una sola propuesta” para los extremeños. “Hoy lo que ha hecho ha sido subirse a la tribuna la candidata del PP y bajarse el portavoz de Vox”, ha afirmado, en alusión a la dependencia de Guardiola de la formación de Santiago Abascal para revalidar la presidencia.

“No se puede errar más ni en el discurso ni en la transparencia”, ha manifestado Vergeles, quien ha subrayado que esta situación es reflejo de “cuatro meses de bloqueo y de inacción”, que se suman a “dos años y medio de parálisis durante la pasada legislatura”. En este sentido, ha reclamado a la “candidata fallida” que “deje de mirar a Madrid y mire a Extremadura”, y le ha instado a que, si no es capaz de conformar un Gobierno que respete la dignidad de la región, “dé un paso al lado”. “La señora Guardiola quería gobernar sola, y sola ha acabado, bloqueando el futuro de Extremadura”, ha destacado.

Los temas ausentes

En materia de políticas públicas, el parlamentario ha criticado que la educación haya sido “la gran olvidada”, y ha lamentado la ausencia de medidas claras en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, al indicar que la presidenta apenas se ha referido al acompañamiento de víctimas de violencia sexual “y poco más”. En el terreno institucional, le ha reprochado su “imprecisión” al hablar de la financiación autonómica y ha cuestionado el giro del PP sobre el Pacto Verde, apuntando a que el grupo popular deberá dar explicaciones.

En materia de inmigración, Vergeles ha acusado a Guardiola de “clasificar a los inmigrantes en primera y segunda categoría”, distinguiendo entre quienes acceden a programas de integración y quienes llegan “por otras vías”, un planteamiento que el PSOE considera incompatible con un enfoque de derechos. “El cambio que prometió la señora Guardiola se ha convertido en parálisis", ha denunciado.

El portavoz socialista vinculó el debate a un escenario de parálisis. “La señora Guardiola ha sentado a Extremadura en la sala de espera mientras ella deshoja la margarita con la extrema derecha”, ha denunciado. Y ha advertido que cada día sin acuerdo se traduce en retrocesos: “Es un día menos para la educación, para la dependencia, para la sanidad, para los jóvenes y una amenaza directa a los derechos de las mujeres”.