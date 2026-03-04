Cuánto debe de media un inquilino moroso en Extremadura: 3.403 euros, la deuda más baja de España

Extremadura es la comunidad autónoma con menor deuda media por impago de renta en España, con 3.403,2 euros, según el informe 'Situación de la Morosidad en el Alquiler en España' elaborado por el Observatorio del Alquiler y la Fundación Alquiler Seguro. La cifra queda muy por debajo de la media nacional, que alcanzó los 8.489,3 euros en 2025, el equivalente a unos siete meses de mensualidades.

Aunque los impagos han aumentado en todo el país, el estudio sitúa a Extremadura como el territorio con menor volumen de deuda acumulada por los inquilinos. Tras ella aparecen La Rioja (4.098,7 euros) y Castilla y León (4.411,6 euros), también comunidades con mercados de vivienda más asequibles.

Un mercado más barato, pero en fuerte subida

Parte de la menor morosidad se explica por el precio de la vivienda en arrendamiento. Extremadura es la tercera comunidad con las mensualidades más bajas de España para los inquilinos, solo por detrás de La Rioja (6,21 euros por metro cuadrado) y Castilla y León (6,74).

En diciembre de 2025, el precio medio en la región se situó en 6,79 euros por metro cuadrado. La subida mensual fue moderada, del 1,34%, pero el aumento interanual alcanzó el 30,08%, el quinto más intenso del país.

El dato refleja que, aunque los precios siguen siendo más bajos que en otras regiones, el encarecimiento también empieza a sentirse en el mercado extremeño.

Salarios más bajos y menor presión sobre la renta

La situación del mercado de la vivienda también debe leerse en relación con los ingresos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, sitúan el salario medio mensual bruto en Extremadura en 2.127,2 euros, unos 25.526 euros brutos al año.

La cifra supone un aumento del 11% respecto a 2023, pero mantiene a la comunidad entre las autonomías con menores sueldos del país. El salario medio extremeño se sitúa 258 euros por debajo de la media nacional, que alcanza los 2.385,6 euros mensuales.

Este equilibrio entre rentas de vivienda más bajas y salarios también inferiores ayuda a explicar por qué el nivel de deuda acumulada es menor que en otras regiones donde el coste de vivir de alquiler presiona más los ingresos de los hogares.

La morosidad crece en el conjunto de España

A escala nacional, el informe apunta a un deterioro claro de la situación. La deuda media por impago alcanzó 8.489,3 euros en 2025, un 16,5% más que en 2024, cuando se situó en 7.957,6 euros. El incremento triplica el registrado el año anterior.

Detrás de esta evolución está el encarecimiento generalizado de las rentas. El precio medio de la vivienda en alquiler en España llegó a 1.184 euros mensuales en 2025, lo que ha elevado el esfuerzo económico de los inquilinos.

Según el estudio, el esfuerzo financiero medio para pagar la renta ya alcanza el 34% de los ingresos, una proporción que en algunas provincias supera el 40%. "El esfuerzo financiero medio de los inquilinos para el pago de la renta ha llegado a su límite crítico", advierten los autores.

Las regiones con mayor deuda

La morosidad se concentra sobre todo en los territorios con mercados de vivienda más tensionados. Las mayores deudas medias se registran en Cataluña (11.619,9 euros), Comunidad de Madrid (10.420,4 euros) y Baleares (10.354,4 euros), las únicas comunidades donde la deuda supera los 10.000 euros.

En el análisis provincial, los niveles más elevados aparecen en Barcelona, con una deuda media de 14.036,5 euros, seguida de Madrid y Baleares.

El informe advierte además de que el problema ya no se limita a retrasos puntuales en el pago. "El mercado ya no se enfrenta solo a un aumento de la deuda, sino a un endurecimiento de la misma, donde el impago es sostenido debido a la imposibilidad de muchos inquilinos de absorber las rentas actuales", concluyen los investigadores.

Pese a este contexto, Extremadura continúa siendo la comunidad con menor deuda media por impago, aunque la fuerte subida de los precios en el último año apunta a un mercado que empieza a tensionarse también en la región.