La UEx logra un doblete en la final nacional de una competición de estrategia empresarial entre 45 universidades

La Universidad de Extremadura (UEx) ha logrado situarse entre las universidades finalistas del Campeonato Nacional Business Game Mapfre (bugaMAP) 2025-26, una competición académica de ámbito nacional organizada por la Fundación Mapfre en la que han participado 45 universidades de toda España y que se basa en la toma de decisiones empresariales bajo un modelo que simula el sector asegurador.

El logro reviste un carácter especialmente destacado, ya que dos equipos de la Universidad de Extremadura han conseguido clasificarse entre los cinco mejores del país. No obstante, según establecen las bases del campeonato, cada universidad solo puede acceder a la final con un único equipo compuesto por cinco estudiantes.

Por este motivo, finalmente solo uno de los equipos representará a la Universidad de Extremadura en la fase final, donde competirá junto a los representantes de las universidades de Mondragón, Sevilla y Valencia.

Alto nivel de preparación

La clasificación para la final pone de manifiesto el alto nivel de preparación, compromiso y capacidad de trabajo en equipo del alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ha competido con éxito frente a estudiantes de instituciones universitarias de todo el territorio nacional.

Estudiantes de la Facultad de Económicas y Empresariales finalistas del Bugamap. / Uex

Los profesores responsables del equipo, Ascensión Barroso Martínez y Ramón Sanguino Galván, han destacado que “es la primera vez que la Universidad de Extremadura alcanza la final nacional después de varios años participando en esta competición, lo que convierte este logro en algo verdaderamente extraordinario”.

Ambos docentes han querido subrayar además “la constancia y el trabajo sostenido durante años, tanto del alumnado como del profesorado, que hoy se ve recompensado con este reconocimiento”, y han añadido que este hito “marca un antes y un después, no solo por el resultado obtenido, sino por la confianza que genera en nuestros estudiantes para afrontar nuevos retos de alcance nacional”.

Final nacional el 6 de marzo en Madrid

La Final Nacional se celebrará el próximo 6 de marzo en la sede de la Fundación Mapfre, situada en el Paseo de Recoletos (Madrid). En este encuentro, los equipos finalistas deberán defender sus propuestas y competir por el título nacional en un entorno de máxima exigencia académica y profesional.

Este reconocimiento consolida la presencia de la Universidad de Extremadura en competiciones académicas de alto nivel y refuerza la proyección nacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, destacando su apuesta por metodologías activas, aprendizaje aplicado y vinculación con el entorno empresarial e institucional.

Desde la Universidad de Extremadura también se ha trasladado el reconocimiento al esfuerzo del alumnado participante, así como al compromiso del profesorado implicado en la preparación de los equipos, cuyo trabajo ha sido determinante para alcanzar esta fase final.