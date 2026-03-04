El Centro de Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el sur de la región

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará a las 15,00 horas de este miércoles, 4 de marzo, el nivel amarillo de alerta ante la presión de lluvias y tormentas en el sur de la región, que se prolongará hasta la medianoche.

En concreto, durante ese tiempo se prevé que puedan caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología(Aemet).

Ante esta previsión, se recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

También se aconseja prestar atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado, señala el 112 de Extremadura.

A la ciudadanía, en general, se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. Y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el centro 112.