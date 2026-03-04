“Por todas, entre todos”: unidad, compromiso y acción para avanzar hacia una igualdad real y efectiva

El 8 de marzo es una fecha de reconocimiento y memoria, pero también de responsabilidad, compromiso y acción para seguir avanzando hacia una comunidad más justa, democrática y libre de violencia, como bien ha manifestado la Junta en su declaración con motivo del Día Internacional de las Mujeres:

"En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que cada año se celebra el 8 de marzo, el gobierno de Extremadura quiere renovar su compromiso firme con la igualdad entre mujeres y hombres. Con una igualdad real, efectiva, no excluyente, que se reconozca como deber, y en la que todas y todos contemos y trabajemos para lograrla.

El 8M debe ser un día de reconocimiento a las mujeres y su lucha por los derechos logrados, pero también un día de compromiso, acción y construcción de nuevos avances hacia una sociedad más justa e igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres.

Apostamos por una igualdad inclusiva, sin confrontaciones, partiendo de la premisa de que este objetivo solo será posible desde la unidad, y nunca desde el enfrentamiento.

Archivo - Imagen de archivo de varias personas durante la manifestación de la Coordinadora Feminista de Valencia por el 8M en 2025 / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

El lema elegido este año “Por todas, entre todos”, pone de manifiesto el convencimiento de la Junta de Extremadura de la necesidad de la implicación de toda la sociedad para lograr que lleguemos juntos a la meta de la igualdad, fortaleciendo así nuestra democracia, reafirmando los derechos humanos y el progreso social.

La igualdad debe ser un proyecto común, en el que seamos parte indispensable del éxito, y en el que las instituciones deben acompañar, con políticas públicas que corrijan desigualdades y confieran igualdad de derechos.

Por ello, es necesario seguir promoviendo la incorporación, el mantenimiento y la promoción de las mujeres en el mercado laboral, políticas de conciliación que les permitan desarrollar sus proyectos vitales y profesionales, y políticas de corresponsabilidad, como herramienta para sensibilizar sobre el reparto de tareas y responsabilidades. Seguir atendiendo, a su vez, como parte de nuestras competencias, la sensibilización para conseguir una sociedad libre de violencia y la reparación integral de las mujeres que la sufren en algún momento de sus vidas.

El 8M debe ser un día para la conmemoración, pero hay 365 días para la acción, para avanzar con hechos, con medidas concretas que redunden positivamente en la vida de las mujeres y en el acortamiento de la brecha que les impide llegar a la igualdad plena.

Por ello, la Junta de Extremadura seguirá fortaleciendo el emprendimiento femenino; reduciendo el nivel de desempleo, temporalidad y parcialidad entre las mujeres e implementando políticas que aseguren su futuro profesional y su independencia económica, que es parte imprescindible de la libertad.

La igualdad no tiene color político, la igualdad es justicia y, por lo tanto, en ella caben todas las ideologías y todas las sensibilidades.

El lema oficial para este 8 de marzo de Naciones Unidas lo dice claramente “Derechos. Justicia. Acción. Por y para todas las mujeres y niñas”. Ellas deben ser el centro, pero el compromiso es de todas y de todos.

La igualdad es una deuda que la sociedad tiene con todas las mujeres que, a lo largo de la historia, lucharon para conseguir un mundo más justo, que pusieron en riesgo su libertad e, incluso, sus propias vidas para conquistar derechos que no existían y que hoy son irrenunciables.

Tenemos que defender su legado, proteger los derechos que nos dejaron y seguir trabajando y avanzando para construir una sociedad más libre y justa".