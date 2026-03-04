Ciencia
Investigadores de la UEx identifican una sustancia natural que reduce las infecciones en implantes biomédicos
La Universidad de Extremadura investiga el uso de quercetina, un antioxidante natural, para evitar infecciones en implantes óseos fabricados con PLA/Mg, un material biodegradable.
La Universidad de Extremadura (UEx) avanza en la lucha contra una de las complicaciones más temidas en cirugía: las infecciones asociadas a implantes. Un equipo de la Unidad de Bioingeniería del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria (INUBE) ha identificado una vía para evitar la formación de biofilm (la biocapa bacteriana que se adhiere a superficies médicas y dispara la resistencia a antibióticos) en implantes fabricados con ácido poliláctico reforzado con magnesio (PLA/Mg), mediante la incorporación de quercetina, un antioxidante natural presente en frutas y verduras.
El hallazgo se recoge en el artículo científico 'Preventing the harmful biofilm increase on the polylactic-acid/Mg surface by the addition of quercetin', donde los investigadores explican por qué el biofilm supone un problema añadido: a diferencia de las bacterias en suspensión, estas comunidades organizadas se protegen en una matriz que ellas mismas generan, lo que complica su eliminación tanto por el sistema inmune como por los tratamientos antibióticos.
El material estudiado, PLA/Mg, se perfila como alternativa sostenible a los metales tradicionales (como el titanio) por su biocompatibilidad, biodegradabilidad y su buen comportamiento mecánico, lo que lo hace útil en aplicaciones como implantes para regeneración ósea. Sin embargo, el magnesio también tiene un punto débil: su alta corrosión en ambientes acuosos, un proceso que altera el pH y libera iones de magnesio de forma brusca. Ese fenómeno puede frenar la adhesión bacteriana inicial, pero dificulta mantener una acción antimicrobiana prolongada.
En ese contexto, la quercetina aparece como refuerzo clave. Según los resultados del estudio, su incorporación permite disminuir la colonización bacteriana, modular la degradación del biomaterial y mejorar la liberación controlada de compuestos activos, lo que abre la puerta a desarrollar implantes con mayor seguridad frente a infecciones.
El trabajo también apunta a un factor determinante para el rendimiento del material: la cristalinidad del PLA. La respuesta mecánica varía según esa propiedad, con una evolución más estable en los materiales semicristalinos, un dato relevante para diseñar implantes que mantengan prestaciones durante el tiempo necesario antes de degradarse.
La investigación consolida la línea de trabajo de este equipo de la UEx, en el que colaboran el Grupo de Biosuperficies y Fenómenos Interfaciales (Facultad de Ciencias) y el Grupo de Microbiología (Facultad de Medicina), centrados en el desarrollo de biomateriales con propiedades antibacterianas para aplicaciones clínicas.
