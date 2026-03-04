240 centros educativos se suman al programa de rutas por espacios protegidos de Extremadura

240 centros educativos de toda la región participan este curso en el programa para la promoción de hábitos saludables a través de rutas guiadas por espacios naturales de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura y Montes de Utilidad Pública de la región.

En total, 9.700 estudiantes de 3º a 6º de Primaria, ESO y Enseñanza Básica Obligatoria se beneficiarán de este programa, que cuenta con una inversión de 130.000 euros por parte de la Administración autonómica.

Se trata de una iniciativa conjunta de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, pensada para promocionar la actividad física en entornos naturales como herramienta frente al sedentarismo y la obesidad en niños y adolescentes.

El programa funciona como una metodología activa e inclusiva, que mejora y complementa las prácticas educativas, integrando salud y naturaleza en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Archivo - Senderismo en imagen de archivo / DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

La dimensión saludable de este proyecto se complementa con su capacidad para que el alumnado adquiera valores de responsabilidad y compromiso con su entorno, favoreciendo hábitos de ocio activo y saludable. En esta línea, busca implicar a toda la comunidad educativa en el conocimiento, defensa, conservación y recuperación del patrimonio natural, fomentando su estudio y la comprensión de los problemas ambientales próximos.

Asimismo, el contacto directo con el patrimonio natural y cultural de Extremadura contribuirá al fortalecimiento de su identidad regional.

Las rutas se desarrollarán entre primeros de marzo y el 31 de mayo de 2026, bajo la dirección de personal especializado de la Junta de Extremadura, que acompañará a los grupos escolares tanto en los itinerarios, como en las actividades asociadas.

La buena acogida que el programa ha tenido en los centros educativos que han participado en ediciones anteriores consolida la iniciativa como una experiencia con gran valor educativo y muy enriquecedora para docentes y escolares. Además, la participación en actividades relacionadas con el entorno natural no sólo estimula el bienestar físico del alumnado, también es fundamental para favorecer su desarrollo integral.