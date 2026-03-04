El PSOE rechaza su apoyo a Guardiola: “No somos la muleta del PP ni de Vox, somos la alternativa”

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha abierto este miércoles su intervención en el debate de investidura de María Guardiola con un duro balance de la legislatura y del adelanto electoral, al que ha calificado de “caprichoso, costoso e inútil”. Álvarez ha reafirmado que el PSOE no apoyará a la candidata del PP y ha denunciado “parálisis, bloqueo e inestabilidad” en la región.

Pese al rechazo a la investidura, Álvarez ha asegurado que el PSOE “va a hacer su trabajo” y ha ofrecido a Guardiola un acuerdo “claro” para “blindar” derechos y evitar retrocesos por presiones de la extrema derecha o cálculos políticos. Además, ha puesto sobre la mesa pactos por la energía, el desarrollo industrial y el empleo de calidad; por juventud y abandono escolar; por vivienda; por servicios públicos, infraestructuras y contra la despoblación.

Álvarez ha recordar que la investidura del líder del PP extremeño llega tras “más de dos meses de un adelanto electoral caprichoso, costoso e inútil” y ha cuestionado el objetivo del PP al convocar elecciones: “No han servido para desbloquear la región y salir de la parálisis institucional”, ha dicho, antes de señalar que la decisión se tomó “lejos de Extremadura” cuando el PP “pulsó el botón de pánico”.

La portavoz socialista ha lamentado además que, desde octubre del año pasado, se haya “hurtado el debate y la participación” en la Asamblea, una Cámara que, a su juicio, “siempre ha sido, y sigue siendo, incómoda para la señora Guardiola”. En ese repaso, ha acusado a la presidenta de “negligencia” por la gestión de los incendios del pasado verano.

Desde el inicio, Álvarez ha dejado claro el sentido del voto en la investidura: “El PSOE no es la muleta del PP, de la derecha y de la extrema derecha. Es la alternativa”. Ha asegurado que, pese al debate sobre una posible abstención, “ni nos lo han pedido formalmente, ni tampoco hubiéramos accedido”.

En su intervención, ha retratado a Guardiola como “soberbia, arrogante e incapaz de dialogar con nadie”, reprochándole que no haya sido capaz de alcanzar acuerdos “ni a derechas, ni a izquierdas”. También ha puesto el foco en la gestión del mundo rural, los incendios y los regadíos, asuntos que ha recordado que estaban en el área de Vox durante la anterior legislatura.

Promesas incumplidas

Álvarez ha enumerado compromisos que considera incumplidos: la extensión de una red de centros públicos para garantizar la educación de 0 a 3 años, la gratuidad de comedores, una ley de juventud, o un nuevo modelo de listas de espera, entre otros. “Promesas incumplidas que ustedes iban a resolver en los primeros días”, ha afirmado, antes de añadir que ese tiempo sí se dedicó a “pactar con Vox” y a “bajar los impuestos a los más favorecidos”, medidas que ha calificado de “estériles”.

Sobre la ruptura con Vox, ha sostenido que se produjo o se ordenó “desde Madrid” y ha cargado contra una llegada al poder “sin principios, sin valores y sin proyecto para Extremadura”. La portavoz socialista ha recordado la negociación presupuestaria y ha lamentado que, tras acercarse posiciones, el Gobierno “se arrepintió en el último momento”.

Ha criticado además que la presidenta planteara un escenario de “presupuestos o elecciones” con una decisión “ya tomada lejos de la Plaza del Rastro”. En esa línea, ha citado el ofrecimiento del entonces líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, para evitar los comicios, una oferta que Guardiola “despreció”. También ha reprochado a Guardiola una campaña “insólita” en la que “no quiso asistir a ningún debate” y ha descrito el resultado como “dos meses de inestabilidad, de parálisis, de bloqueo y viviendo en un limbo político con un gobierno en funciones que no funciona”.

Vivienda, sanidad y dependencia

Álvarez ha cifrado en siete millones el coste de las elecciones y ha sostenido que “no sirvieron para nada” porque “la ciudadanía no ha confiado” en Guardiola. Ha planteado una batería de preguntas sobre vivienda, abandono escolar temprano, formación profesional, empleo, futuro del campo, apoyo a los pueblos o la financiación municipal, y ha rematado: “Nada”.

En sanidad y dependencia, ha acusado al Ejecutivo de no haber hecho “nada” para mejorar el sistema: “Su obligación moral es garantizar una atención sanitaria cada vez mejor y la realidad es que empeora cada día tras día”, ha señalado. En materia de igualdad, ha acusado a la dirigente popular de “manipulación y utilización” del feminismo: “Del no pactaré con los que niegan la violencia machista a afirmar que comparte con Vox su idea de feminismo”.

Álvarez ha cerrado con un mensaje de compromiso parlamentario: los 18 diputados socialistas lo darán “todo” por la región. “Nuestro compromiso es real y absoluto: lo es con nuestros valores, lo es con el trabajo y lo es con el bienestar y con el futuro de los extremeños y extremeñas por encima de cualquier interés partidista”, ha concluido.