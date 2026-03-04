Unidas por Extremadura niega su voto a Guardiola y acusa al PP de “travestirse de Vox”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado este miércoles contra María Guardiola en el debate de investidura, al que reprocha un discurso “fuera de la realidad” y una estrategia marcada “desde Génova”. La diputada ha confirmado desde su intervención en la tribuna que su formación no apoyará a la candidata del PP y ha augurado un escenario de inestabilidad: “Esto es un absoluto polvorín”, ha asegurado, al tiempo que ha pedido al PP que "deje de travestirse de Vox".

“Hoy no le vamos a poder votar”, ha zanjado, tras asegurar que Guardiola ha demostrado en estos dos años que entiende “la gestión de lo público como una forma de mantener privilegios para una minoría” y de “deteriorar lo público para beneficio de empresas privadas”. Ha comenzado sus palabras agradeciendo el respaldo recibido en las elecciones y ha pedido “abandonar la política espectáculo” para centrarse en “Extremadura” y en “el interés general”.

A partir de ahí, ha cuestionado el relato de la candidata popular, al que ha calificado de “fuera de la realidad y torpe” porque, a su juicio, solo convenció “a su bancada y no a los únicos con los que se ha sentado”, en alusión a Vox. La portavoz de Unidas ha señalado directamente a Guardiola como “responsable del bloqueo” y le ha afeado que no aprovechara la jornada anterior para ser “humilde y asumir errores”.

Elecciones

En este sentido, De Miguel ha insistido en que la convocatoria electoral anticipada obedeció a una decisión política más que a una imposibilidad parlamentaria. Según ha indicado, Guardiola sabía que podía sacar adelante presupuestos con el PSOE, pero “se retiró a tiempo” para evitar un escenario “inasumible” para Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, la portavoz también ha cargado contra la campaña electoral del PP extremeños: “Ha sido una candidata ausente”, ha dicho, reprochándole que se negara a debatir en un medio público estatal. Y ha ironizado sobre el entorno de la presidenta popular: “Si fuera usted, al que le dijo que iba a tener mayoría absoluta, le pediría que se buscara otra profesión o empezara a trabajar para Vox”.

En su intervención, De Miguel ha puesto el foco en la aritmética electoral y ha buscado desmontar el argumento del “mandato” de las urnas. “Ustedes y Vox solo suman el 35% del censo”, ha afirmado, antes de añadir que el resultado no evitó el bloqueo, sino que obligaba al PP a entenderse “con alguien” para gobernar. En esa línea, ha criticado que Guardiola anunciara una ronda de contactos y, sin embargo, “a nosotras no nos ha llamado ni para felicitarnos la Navidad”.

La portavoz de Unidas ha endurecido el tono al referirse a las negociaciones entre PP y Vox, que ha descrito como un “esperpento” y un “sainete” que, a su juicio, ha “abochornado” a Extremadura. Ha denunciado además la “frivolidad” de Guardiola en redes sociales en un contexto en el que las elecciones “costaron siete millones” y la comunidad atraviesa una situación política enquistada.

Uno de los bloques más extensos de su discurso lo ha dedicado a igualdad y feminismo. De Miguel ha acusado a Guardiola de no tener “principios” y ha sostenido que el feminismo que defiende “es el de Vox”, recordando que en la legislatura pasada se eliminó la consejería de Igualdad. También ha cargado contra los mensajes de la dirección nacional del PP y ha señalado que el partido ha asumido una “tutela” desde Génova en su relación con Vox.