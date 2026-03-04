Segunda sesión del debate de investidura
Vox votará no a la investidura de María Guardiola en Extremadura y descarta la abstención
Óscar Fernández advierte de que solo apoyará a la candidata del PP si hay un pacto previo "con certezas y garantías" que "hoy no existe"
"¿Para qué piden nuestro apoyo? Si su respuesta es para hacer lo mismo que en estos casi tres años, ya le digo yo que no". El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha confirmado que "hoy" votarán en contra de la reelección de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura al no existir un acuerdo previo sellado "con certezas y garantías" por parte del PP.
Durante su primera intervención en el pleno de investidura, Fernández ha confirmado además que no contemplan posiciones intermedias, de forma que la abstención por la que venía abogando la dirección nacional del PP queda descartada. "Será sí o no", ha afirmado, antes de insistir en que las medidas anunciadas este martes por Guardiola no cambian la situación. "El papel lo aguanta todo, y discursos como el de ayer, también", ha señalado.
Certezas y garantías
Fernández ha reiterado que Vox necesita "certezas y garantías" antes de respaldar una investidura. Según ha recordado, hace dos años la formación apoyó a Guardiola con la expectativa de que ese acuerdo supusiera "el fin del cortijo socialista en Extremadura, y no cumplió", ha afirmado desde la tribuna.
Sin acuerdo
El portavoz de Vox ha insistido en que su posición depende exclusivamente de que exista un acuerdo político previo con el PP. En ese caso, ha asegurado, el escenario sería distinto al de la actual investidura.
"Si hay acuerdo, todo será diferente", ha advertido, para reiterar a continuación que no caben medias tintas en la votación. "Si hay acuerdo será sí, y si no lo hay será no".
Ante la ausencia de ese pacto en el momento del debate, Vox ha confirmado que su grupo votará en contra en la votación prevista en la Asamblea. "Y como no lo hay, hoy votaremos que no", ha concluido.
