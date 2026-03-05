La eurodiputada Elena Nevado exige explicaciones a Bruselas por el retraso en el estudio de la Ruta de la Plata

La eurodiputada del Partido Popular Elena Nevado ha llevado ante la Comisión Europea el retraso en el estudio de viabilidad del corredor ferroviario Ruta de la Plata, una infraestructura que conectaba Plasencia y Astorga y que permanece cerrada desde 1985. La representante extremeña ha registrado una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo para pedir explicaciones sobre el estado del estudio y para saber si el Gobierno de España ha remitido información actualizada a Bruselas sobre el proyecto. También solicita que la Comisión evalúe el impacto que este retraso puede tener en los objetivos de cohesión territorial y conectividad ferroviaria en el oeste peninsular.

Según ha explicado Nevado, el estudio de viabilidad fue anunciado en febrero de 2023 y adjudicado en febrero de 2024 con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que debía estar finalizado en febrero de 2026. La eurodiputada sostiene que ese calendario se ha superado sin que se hayan presentado resultados ni se hayan ofrecido explicaciones públicas.

Un corredor estratégico para el oeste peninsular

El corredor ferroviario Ruta de la Plata está incluido en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), con horizonte de desarrollo hasta 2050. Según la información remitida, este eje se plantea como una línea mixta para viajeros y mercancías que permitiría vertebrar el oeste peninsular y conectar con infraestructuras clave como la alta velocidad Madrid-Extremadura o los corredores ferroviarios hacia Galicia y la fachada atlántica.

Nevado ha señalado que la inclusión de esta infraestructura en la red europea refleja su valor estratégico para la cohesión territorial, aunque ha criticado el retraso en el desarrollo del estudio al considerar que prolonga el aislamiento ferroviario de territorios como Extremadura y Castilla y León. Todos los colectivos de la histórica línea defienden que, al menos, se realice la conexión entre Plasencia y Salamanca, lo que permitiría una vertebración del territorio.

La eurodiputada ha indicado que trasladará esta situación a las instituciones europeas para que conozcan el estado del proyecto y ha reclamado al Ejecutivo central que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras ferroviarias.