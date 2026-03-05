La Junta llama a la corresponsabilidad este 8M y apela a una "alianza" entre hombres y hombres para alcanzar la igualdad plena

La Junta de Extremadura llama a la "acción" en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. La secretaría general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, reivindica la creación de una "alianza" de hombres y mujeres para alcanzar la igualdad en una de las tareas históricamente asumidas por las mujeres, los cuidados de la familia, que le han restado oportunidades profesionales.

Así lo ha asegurado esta mañana Sánchez durante la presentación de la campaña de la Junta para el 8M, que tiene por lema 'Por todas, entre todos'. "La igualdad efectiva necesita de la implicación de toda la sociedad; es esencial la colaboración mutua para poder construir una sociedad en la que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollar sus proyectos vitales y profesionales sin techos ni limitaciones", ha insistido en rueda de prensa.

Por ello, la secretaría de Igualdad ha incidido en la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad en las familias, en las empresas y en las instituciones y para ello, ha destacado que la implicación de los hombres es "imprescindible". "Tenemos que convertir a los hombres en nuestros aliados y no en nuestros enemigos. Tenemos que desarrollar políticas que seduzcan a las mujeres y también que no hieran a los hombres. Tenemos que sumarlos a esta lucha por la igualdad", ha recalcado Sánchez.

5.000 carteles y 400 actividades

Para conmemorar este día de lucha por la igualdad plena entre hombres y mujeres, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha programado más de 400 actividades impulsadas por las Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género, las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, centros educativos y otros recursos de la región.

La difusión de la campaña comenzó el pasado 2 de marzo y se desarrollará durante todo el mes con la difusión y reparto de más de 5.000 carteles por toda la región y tendrá su acto central este sábado, 7 de marzo, en la Asamblea de Extremadura a las 11.00 horas, con la participación de la presidenta en funciones, María Guardiola.

Cartel del 8M de la Junta de Extremadura. / JUNTAEX

Entre las actividades propuestas destacan talleres en las Casas de la Mujer, como uno sobre Inteligencia Artificial para potenciar habilidades digitales y liderazgo femenino, una jornada sobre salud mental (Cáceres) y actividades sobre igualdad escolar y empleo y conciliación (Badajoz). También habrá iniciativas educativas como talleres de freestyle en varios centros para transmitir analizar y mensajes de igualdad a través de la música urbana para llegar a los menores. En este sentido, Ara Sánchez ha advertido de que Internet es un "abismo incontrolable", por lo que ha pedido a las familias estar muy alerta sobre los contenidos que les llegan a sus hijos, ya que pueden ser "muy destructivos" para el ámbito de la igualdad.

Asimismo, las Oficinas de Igualdad de la Red de Recursos organizan galas, campañas y talleres en distintas localidades (un concurso de cortos sobre la igualdad en Olivenza, reconocimiento a mujeres referentes en Zafra, la campaña 'Mujeres Extraordinarias' de Plasencia para visibilizar historias de mujeres supervivientes de la violencia de género y de otras en profesiones masculinizadas, un certamen de eslóganes en Miajadas, análisis de letras de canciones e hipersexualización en Tajo-Salor y acciones asociativas en Trujillo). Además, el 23 de marzo se celebrará en Cáceres la jornada 'Hombres, igualdad y cuidados' centrada en la implicación masculina en la corresponsabilidad.

También la Filmoteca de Extremadura se suma al Día Internacional de la Mujer con seis ciclos y 14 películas que ponen el foco en mujeres protagonistas y creadoras, y sesiones educativas (Filmoeduca) para alumnado de diferentes etapas educativas.

En conjunto, el programa organizado por la Junta de Extremadura busca reforzar la igualdad como un derecho y un objetivo cotidiano.