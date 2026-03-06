La Junta amplía el plazo para justificar las ayudas de hasta 1.100 euros para el cuidado de menores de 3 años

La Junta de Extremadura ha ampliado hasta el próximo 31 de mayo el plazo para presentar la justificación parcial de las ayudas dirigidas a las familias para sufragar servicios de cuidado de menores de tres años, una línea de apoyo orientada a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La medida aparece recogida en una resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

Estas subvenciones fueron convocadas a través del Decreto 130/2025, que fija las bases reguladoras de unas ayudas destinadas a financiar servicios de atención y cuidado para menores de tres años. El periodo subvencionable comprende desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

En un primer momento, el plazo para presentar esta justificación parcial expiraba el 31 de marzo de 2026, pero la Administración autonómica ha optado por prorrogarlo debido al alto número de solicitudes registradas, muchas de las cuales continúan aún en fase de tramitación.

Concesión directa y convocatoria abierta

La concesión de estas ayudas se articula mediante el sistema de concesión directa y convocatoria abierta, por lo que las subvenciones se otorgan por orden de entrada entre aquellas personas solicitantes que cumplen los requisitos establecidos.

Según recoge la propia resolución, esta ampliación pretende garantizar que los beneficiarios cuenten con un margen de tiempo suficiente para aportar la documentación justificativa, sin que ello suponga perjuicios para terceros.