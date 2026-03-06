Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

La hembra de lince ibérico 'Hubara' ha dado a luz esta madrugada a tres cachorros en el centro de cría en cautividad de Zarza de Granadilla (Cáceres), gestionado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), en lo que es el primer parto de la temporada reproductora ex-situ del lince ibérico (Lynx pardinus) en el centro extremeño.

Así lo ha comunidades el propio OAPN a través de las redes sociales, con el siguiente mensaje: "¡Llegaron los primeros cachorros del año! Esta madrugada, Hubara, a sus 15 años, ha parido los 3 primeros cachorros del año en el centro de cría de Granadilla. ¡Esperamos que sean los primeros de muchos!", ha apuntado el organismo.

64 cachorros nacidos en cinco temporadas reproductoras

El centro de cría de Zarza de Granadilla se inauguró en marzo de 2011, entrando a formar parte de la red de centros de cría del programa de conservación ex-situ del lince ibérico. Desde que nació la primera camada en este centro extremeño ('Jerte', 'Jaraíz' y 'Jarilla') justo un año después de su entrada en funcionamiento, ya son 64 los cachorros nacidos en 5 temporadas reproductoras, según recoge Efe.

La mayor parte de estos cachorros serán entrenados para su liberación en el medio natural, tal como ya se ha realizado en 32 ocasiones en diferentes zonas de reintroducción en España y Portugal.

En el centro de cría cacereño trabajan veterinarios, cuidadores y videovigilantes. Además, existe un programa de voluntariado ambiental llevado a cabo por el OAPN, en el que entre 3 y 4 voluntarios realizan una estancia de unos 3 meses.