La quema de restos vegetales ha causado 19 incendios en los últimos 20 días en Extremadura

La quema de restos vegetales ha originado 19 incendios forestales en Extremadura desde el pasado 14 de febrero, según ha informado la Junta en una nota, que ha vuelto a insistir en la necesidad de extremar la precaución durante la actual época de peligro bajo, en la que este tipo de prácticas está sujeto a restricciones.

El Ejecutivo autonómico subraya que el uso del fuego en este periodo puede derivar en incendios forestales, como ya ha ocurrido en las últimas semanas en distintos puntos de la comunidad. Aunque ninguno de los fuegos declarados ha revestido gravedad, todos ellos han obligado a movilizar medios de extinción y han supuesto un riesgo para el patrimonio natural extremeño.

En la mayoría de los casos, ha sido necesaria la intervención de unidades de bomberos forestales terrestres y, en al menos uno de los incendios, también de un helicóptero.

"Máxima prudencia"

Ante esta situación, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha apelado a la "responsabilidad y la máxima prudencia" para evitar actuaciones que puedan poner en peligro “una de las joyas más preciadas que tiene nuestra región”, en alusión al patrimonio natural de Extremadura.

La época de peligro bajo comenzó el pasado 27 de octubre y, mientras permanezca en vigor, establece limitaciones concretas al uso del fuego. Así, requieren autorización previa de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios las quemas prescritas de vegetación en pie, los hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidos a autorización ambiental unificada, así como las zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas, según recoge la orden publicada en el DOE el 24 de octubre de 2025.

Además, es obligatorio presentar una declaración responsable para utilizar piconeras, realizar quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones, celebrar eventos populares con hogueras o barbacoas, como romerías, o emplear maquinaria de riesgo en terreno forestal o en suelo rústico situado en zonas de influencia forestal.

La Junta recuerda igualmente que, en aquellos municipios donde la AEMET establezca un índice de riesgo muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, tal y como marca la normativa básica estatal.

En principio, la época de peligro bajo finalizará con el inicio de la época de riesgo alto, que suele extenderse entre el 1 de junio y el 15 de octubre, aunque este calendario puede modificarse en función de las condiciones meteorológicas. De hecho, el pasado año este periodo no concluyó hasta el 26 de octubre. Del mismo modo, también puede activarse una época de riesgo medio si así lo aconsejan las previsiones.