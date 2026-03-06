Récord de participantes en el Concurso de Debate Escolar: un total de 99 equipos extremeños compiten en Cáceres en la fase clasificatoria

Un total de 99 equipos de centros educativos de toda Extremadura participan en la ronda clasificatoria del V Concurso de Debate Escolar, que se celebra en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres y que organiza la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con el apoyo de Caja Rural de Extremadura.

El certamen persigue reforzar entre el alumnado habilidades como la comunicación oral, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, según ha destacado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

La fase previa se desarrolla este año, por primera vez, en dos sesiones diferenciadas ante el elevado número de equipos inscritos, con el objetivo de mantener el ritmo y la calidad de los debates. La primera jornada corresponde a la Categoría A, en la que participan 59 equipos formados por estudiantes de 3º y 4º de ESO. En esta fase, los alumnos debaten sobre la cuestión de si los videojuegos deberían incluir límites de tiempo por defecto para los menores.

Concurso de Debate Escolar, celebrado en Cáceres. / JUNTAEX

La competición continuará el próximo 11 de marzo con la ronda clasificatoria y los octavos de final de la Categoría B, destinada a alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, en la que tomarán parte 40 equipos. En este caso, el debate girará en torno a la obligatoriedad o no del voto en las elecciones generales.

De cada categoría, los 16 equipos con mejor puntuación media accederán a los octavos de final y, posteriormente, ocho por modalidad pasarán a los cuartos. Los conjuntos que superen esa eliminatoria disputarán las semifinales y la final, previstas para el mes de mayo.

Novedades

Los enfrentamientos serán valorados por un jurado que tendrá en cuenta aspectos como la calidad de la argumentación y la contraargumentación, el lenguaje verbal y no verbal, las interpelaciones y la actitud ante el equipo rival. El panel está compuesto por docentes extremeños formados por la consejería, profesores universitarios y participantes en torneos nacionales de debate, entre ellos campeones que representarán a Extremadura en la próxima cita nacional.

Esta quinta edición incorpora además varias novedades con respecto al curso pasado. Entre ellas, destaca el cambio en los criterios de desempate, ya que la contraargumentación pasa a ser el primer elemento de valoración al considerarse la destreza más compleja. También se limita el material que los participantes pueden llevar al atril, con el fin de evitar discursos leídos, y se concreta con mayor precisión el contenido correspondiente a cada turno del debate.

El concurso cuenta con una dotación total de 24.000 euros en premios para los equipos mejor clasificados en cada categoría. Las cuantías van desde los 1.200 euros para el ganador hasta los 200 euros para los equipos situados entre los puestos 17 y 30. A ello se suma un premio adicional de 200 euros para el mejor orador u oradora de la final.