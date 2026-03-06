Tres ciudades, un mismo mensaje: Cáceres, Badajoz y Mérida arrancan el 8M reclamando igualdad real

En la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, instituciones, sindicatos y asociaciones han celebrado este viernes distintos actos en Extremadura con un mensaje común: reconocer avances en igualdad y advertir de que persisten desigualdades estructurales. Uno de los datos que marca el foco es la brecha salarial, que en la región alcanza el 18,2%, según el informe de Gestha.

A este diagnóstico se suman los datos del Índice Sintético de Desigualdad de Género (ISDG), que sitúan a Extremadura en 75,7 puntos sobre 100 en 2024, ligeramente por encima de la media nacional, que alcanza los 75,1. El estudio señala que la desigualdad es ligeramente menor que la media nacional, aunque empleo y salud siguen concentrando los mayores desequilibrios.

Sindicatos y colectivos advierten de que la igualdad real sigue pendiente

Las reivindicaciones del 8M han tenido protagonismo en el ámbito sindical y asociativo. UGT Extremadura ha celebrado la entrega del IV Premio 8M 'Isabel Expósito Agúndez', que ha recaído en la sindicalista Luz Martínez Ten por su trayectoria en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, la coeducación y el liderazgo femenino.

Durante el acto, la secretaria general del sindicato, Patro Sánchez, ha advertido de que la igualdad real sigue siendo una tarea pendiente. "La igualdad legal no es igualdad real. Las mujeres siguen sufriendo brechas salariales, precariedad, jornadas parciales impuestas y techos de cristal", ha señalado.

En la misma línea, CCOO Extremadura ha celebrado una concentración frente a su sede donde ha reclamado avances hacia una igualdad efectiva. Durante el acto se ha leído un manifiesto bajo el lema 'Rompiendo barreras, construyendo igualdad'.

En paralelo, distintas organizaciones sociales han aprovechado la jornada para visibilizar desigualdades cotidianas. La Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur) ha presentado la campaña audiovisual 'Aún', con testimonios sobre la distribución desigual de los cuidados o el reconocimiento profesional. En paralelo, Ecologistas en Acción ha advertido del riesgo de retrocesos en los derechos de las mujeres por el "lobo de la ultraderecha".

Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado el impulso definitivo para aprobar el primer Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura, cuyo diagnóstico se encuentra actualmente en fase final. El sindicato considera que este documento supondrá un avance para abordar cuestiones relacionadas con la conciliación laboral, la organización del trabajo o la igualdad retributiva dentro de la Administración autonómica.

Cáceres reivindica memoria y apoyo a las víctimas

La Diputación de Cáceres ha celebrado este viernes en el Palacio Provincial su acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, una jornada marcada por la reivindicación y la memoria del movimiento feminista. La diputada de Igualdad, Antonia Molina, ha reivindicado durante su intervención el significado histórico del 8 de marzo y ha recordado que el movimiento por la igualdad se ha construido a lo largo de generaciones. "Hoy sabemos que sin mujeres no hay producción y sin mujeres no hay democracia", ha señalado.

El acto ha incluido la lectura de un manifiesto por estudiantes de institutos de la provincia y actividades vinculadas a la sensibilización juvenil, como la grabación del podcast 'P.O.V. Igualdad'. La jornada ha concluido con la coreografía 'Renacer', interpretada por el Conservatorio Elemental de Danza de la Diputación de Cáceres.

También en la capital cacereña, el Ayuntamiento de Cáceres ha entregado el galardón 8M a la gestora de la Oficina de Atención a las Víctimas de los Juzgados de Cáceres, María Victoria Hernández Leal, por su trayectoria acompañando a mujeres que atraviesan procesos judiciales tras sufrir violencia de género. Durante su intervención, ha destacado que este trabajo tiene un fuerte componente humano basado en escuchar, informar y acompañar a las víctimas en momentos especialmente difíciles.

Badajoz reconoce trayectorias y proyectos por la igualdad

Los actos institucionales también han tenido su reflejo en Badajoz, donde la Diputación provincial ha entregado en el Hospital Centro Vivo los V Premios 'Nuestra Provincia por la Igualdad', con los que reconoce la labor de personas y entidades que trabajan por erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres.

Entre las galardonadas ha estado la periodista Isabel Gemio, distinguida con el reconocimiento de 'Pionera de la Igualdad'. Durante su intervención ha asegurado que nunca se ha sentido inferior a un hombre, aunque sí ha vivido situaciones de desigualdad a lo largo de su carrera profesional. "He procurado hacerme respetar y no tener ningún complejo de inferioridad, ni siquiera cuando comencé y era muy joven", ha señalado.

En la categoría de Instituciones Públicas, el premio ha sido para el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro por su impulso a las políticas municipales de igualdad. En Entidades sin ánimo de lucro, el reconocimiento ha recaído en la asociación Impara por su trabajo en sensibilización social.

El galardón en la categoría de Empresas y cooperativas ha sido para Almattia Formación & Eventos Empresariales, por su impulso al liderazgo femenino, mientras que el premio Jóvenes por la Igualdad ha sido para la asociación Mi Vuelo Así, centrada en la prevención de la violencia sexual entre la población joven.

Además, el Premio Charo Cordero ha sido concedido a Candela Chaves Rodríguez por su trabajo en favor de la igualdad y la recuperación de la memoria histórica de las mujeres.

Durante el acto, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha subrayado que la trayectoria de las personas y entidades premiadas refleja "el esfuerzo colectivo necesario para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria".

Mérida despliega un mes de actividades por la igualdad

Por su parte, en Mérida el Ayuntamiento ha presentado la programación municipal con motivo del 8 de marzo bajo el lema "La igualdad no espera: derechos hoy, igualdad siempre", una agenda que se desarrollará entre el 3 y el 28 de marzo. El programa incluye exposiciones, conciertos, encuentros literarios y actividades participativas en distintos espacios de la ciudad.

Entre las propuestas figura la exposición 'Rompiendo cadenas', que analiza cómo el cuerpo de las mujeres ha sido condicionado socialmente a través de la vestimenta desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Los actos centrales tendrán lugar el 8 de marzo, cuando la Plataforma 8M Mérida ha convocado una manifestación desde la Plaza de España, que concluirá con un concierto en ese mismo espacio. La agenda incluye talleres educativos sobre igualdad, estereotipos de género y prevención de la violencia, además de actividades culturales durante todo el mes.