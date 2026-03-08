Las calles de Extremadura se llenan de consignas feministas y "No a la guerra" en el Día de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer ha vuelto a movilizar este 8 de marzo a miles de personas en distintas ciudades de Extremadura. Las calles de Cáceres, Mérida y Badajoz se han llenado de pancartas, consignas feministas y actos reivindicativos en defensa de la igualdad en las movilizaciones convocadas por plataformas y colectivos feministas, donde este año se ha colado también el 'No a la guerra' en un llamamiento a defender los derechos humanos y los valores democráticos.

Las marchas han reunido a participantes de distintas edades y colectivos sociales y han culminado con la lectura de manifiestos en los que se han denunciado las desigualdades estructurales que todavía persisten, la violencia machista y los retrocesos en derechos que, a juicio de las organizaciones convocantes, amenazan la agenda feminista de la mano del avance de la ultraderecha.

Cáceres

Alrededor de 2.000 personas han participado en la manifestación convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres, según la estimación de la Policía Nacional. La marcha ha partido a las 13.00 horas desde la plaza de América y ha recorrido el centro de la ciudad hasta la plaza Mayor, donde se ha leído el manifiesto.

Durante el recorrido se han visto pañuelos lilas, pancartas y banderas de sindicatos y colectivos sociales, mientras los asistentes coreaban consignas como "Que viva la lucha de las mujeres" o "No estamos todas, faltan las asesinadas".

"Feminismo sin bandos"

Entre los participantes se encontraban representantes institucionales, incluida la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha acudido acompañada de la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, y de la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano. Al inicio de la marcha, Guardiola ha defendido un "feminismo sin bandos".

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios durante su participación en la marcha del 8M en Cáceres / JUNTA DE EXTREMADURA

En el manifiesto leído al final de la movilización, las organizadoras han advertido de que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, las mujeres siguen enfrentándose a "situaciones de precariedad laboral, brechas salariales y obstáculos" que dificultan la igualdad efectiva. También han hecho referencia al contexto internacional y a los conflictos armados, con consignas contra la guerra y llamamientos a defender los derechos humanos.

Mérida

En la capital autonómica, la manifestación ha recorrido el centro de la ciudad con una participación estimada de 200 personas según la Policía y 1.500 según la Plataforma 8M Mérida, organizadora de la protesta.

La marcha ha partido de la plaza de España y ha estado acompañada por actuaciones musicales del Concierto 8 de Marzo, con la participación de Tamara Agudo & Band y la artista Olana Liss. Durante el recorrido se han coreado consignas como "Que viva la lucha de las mujeres", "Menos fascismo y más feminismo" o "Contra el negacionismo, nosotras feminismo".

La representante de la Plataforma 8M Mérida, MarisaTena, ha señalado que aún queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad "real y efectiva" entre mujeres y hombres y ha vinculado la reivindicación feminista con la defensa de la paz en el contexto internacional actual.

Galería | Manifestación 8M en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

"Moneda de cambio"

A la movilización también han acudido representantes políticos, entre ellos el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Ana Aragoneses, además de representantes de grupos parlamentarios.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Piedad Álvarez, ha afirmado antes del inicio de la marcha que "hay más motivos que nunca para salir a la calle y reivindicar la lucha feminista y la lucha de las mujeres". Álvarez ha lamentado además que el feminismo haya sido "moneda de cambio" en la reciente negociación fallida entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que el 8M es "un día para seguir reivindicando" y ha defendido que el feminismo seguirá siendo una herramienta para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Badajoz

En Badajoz, más de 2.000 personas han participado en la manifestación convocada por la Plataforma 8M Badajoz, que ha recorrido la ciudad entre la avenida de Huelva y el paseo de San Francisco.

La marcha ha partido a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno y ha seguido el recorrido habitual por varias calles del centro hasta finalizar en San Francisco, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto y a varias actuaciones musicales.

Durante la movilización se han escuchado consignas como "No es un caso aislado, se llama patriarcado" o "Tranquila hermana, aquí está tu manada", mientras los asistentes portaban pancartas con lemas como "Somos el grito de las que ya no tienen voz".

La Crónica de Badajoz

Contexto internacional

En el manifiesto, las organizadoras han denunciado lo que consideran "la impunidad de poderosos y ricos que agreden y explotan" y han advertido de un contexto internacional en el que, a su juicio, la derecha y la ultraderecha se alían para recortar derechos.

Noticias relacionadas

La plataforma también ha recordado a las víctimas de violencia machista y ha reclamado más recursos públicos para la protección de mujeres y menores, así como para la prevención y detección de la violencia de género y del abuso sexual infantil. Asimismo, han defendido que el feminismo es "antifascista, anticapitalista y antiimperialista".