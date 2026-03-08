La Junta invierte 200.000 euros para garantizar el agua en el yacimiento romano de Regina

La Junta de Extremadura ha invertido cerca de 200.000 euros en las obras de mejora del abastecimiento de agua del yacimiento romano de Regina, situado en Casas de Reina (Badajoz), una actuación que se encuentra ya "muy avanzada", según ha señalado la administración autonómica. La intervención busca asegurar el suministro y la calidad sanitaria del agua en este enclave turístico, cada vez más visitado.

El secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, ha visitado recientemente los trabajos, que tienen como objetivo sustituir las actuales instalaciones de abastecimiento, alimentadas hasta ahora por un pozo de sondeo que, según la Junta, no garantizaba ni el caudal suficiente ni las condiciones sanitarias necesarias para responder a la creciente demanda del enclave.

Mejora del suministro en el enclave arqueológico

La actuación permitirá reforzar el sistema de abastecimiento del conjunto arqueológico y dar respuesta al aumento de visitantes que registra el recinto. Desde la Junta han señalado que esta mejora contribuirá a que el yacimiento pueda seguir creciendo como recurso turístico y, al mismo tiempo, favorecer la actividad económica en el entorno.

En concreto, las obras contemplan la instalación de una nueva conducción enterrada de 742 metros realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 75 milímetros de diámetro. Esta conducción conectará directamente con la red de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena, lo que permitirá asegurar un suministro más estable y seguro.

Depósito, cloración y control sanitario

El proyecto incluye además la construcción de un pequeño edificio dentro del propio yacimiento. En su interior se instalará un depósito de regulación de 2.000 litros, junto a un clorador automático y un grupo de presión, elementos destinados a garantizar tanto el caudal como la calidad sanitaria del agua que se distribuye en el recinto arqueológico.

Las obras fueron adjudicadas por 170.899,19 euros y están financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma. Los trabajos comenzaron a finales de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que su finalización está prevista para mayo de 2026, según la información facilitada por la administración regional.