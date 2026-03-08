El sector turístico urge a los partidos un acuerdo para formar gobierno en Extremadura

El sector turístico extremeño ha instado a las formaciones políticas a alcanzar "el entendimiento necesario" para conformar un gobierno en la comunidad autónoma y garantizar así la estabilidad institucional que, a su juicio, necesita la región para seguir impulsando el turismo y atraer nuevas inversiones.

El presidente de la Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio de Extremadura, Antonio Martínez, ha señalado en declaraciones a Efe que contar con un Ejecutivo es fundamental para afrontar distintos retos pendientes en este ámbito. "La falta de un gobierno siempre es mala para todos los sectores económicos", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que disponer de estabilidad política es "imprescindible".

Aumentar la oferta turística

Uno de los principales desafíos, según Martínez, es lograr un mayor apoyo institucional para ampliar la oferta turística en la comunidad. A su juicio, los buenos datos de ocupación que se registran en puentes y periodos vacacionales deben analizarse teniendo en cuenta que el número de establecimientos disponibles "prácticamente siempre es el mismo".

En este sentido, ha defendido que el indicador más relevante es el número total de visitantes, una cifra que puede crecer si se incrementa la oferta con proyectos nuevos y diversificados adaptados a las demandas actuales de los viajeros.

Más ayudas y menos burocracia

El responsable del colectivo considera que el próximo gobierno autonómico deberá introducir cambios para incentivar la llegada de inversiones turísticas. En este contexto, ha puesto como ejemplo a Galicia, donde, según ha explicado, se impulsa de manera decidida la creación o mejora de nuevos hoteles, lo que ha generado resultados "muy satisfactorios".

Para avanzar en esa dirección, Martínez ha reclamado un mayor impulso de las ayudas públicas, una mayor agilización en la tramitación administrativa y la puesta en marcha de más programas vinculados a la eficiencia energética o la innovación en el sector.

Imagen y desarrollo económico

El presidente de la asociación ha advertido además de que cualquier retraso institucional puede frenar la llegada de nuevos proyectos. "Más allá de que puedan demorarse o no las ayudas actuales, la paralización siempre retrasa la llegada de inversiones", ha indicado.

En su opinión, la estabilidad política también influye directamente en la imagen exterior del territorio. "La estabilidad en un territorio siempre es buena para su imagen y, por tanto, para la llegada de visitantes y para el turismo, pero también para el comercio, la hostelería y el resto de sectores económicos", ha concluido.