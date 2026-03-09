Almendralejo
Investigado un vecino de Aceuchal por llevarse 12 rejas de alcantarillado para venderlas
El Ayuntamiento de Aceuchal denunció la desaparición de las estructuras metálicas que puso en peligro a peatones, ciclistas y conductores
Un vecino de Aceuchal está siendo investigado por la Guardia Civil tras presuntamente sustraer doce rejillas de drenaje del alcantarillado público instaladas en diferentes calles del municipio. Los hechos se conocieron a principios de marzo, cuando el Ayuntamiento denunció la desaparición de estas estructuras metálicas, cuya ausencia suponía un serio riesgo para peatones, ciclistas y conductores, al quedar abiertos los huecos de las alcantarillas en plena vía pública.
En el transcurso de la investigación, desarrollada por la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Aceuchal, los agentes centraron sus pesquisas en centros de gestión de residuos cercanos, al tratarse de un material que suele entregarse para su reciclaje. Fue así como localizaron en una empresa de Villafranca de los Barros varias piezas metálicas que coincidían con las rejas sustraídas.
Tras revisar la documentación del establecimiento, los agentes pudieron identificar al presunto autor, un vecino de Aceuchal con antecedentes policiales, quien habría transportado las rejillas hasta el centro de reciclaje para venderlas. Con las pruebas recabadas, la Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado por estos hechos, que ya han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.
