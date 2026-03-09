El programa Tandempresa de Extremadura formará a 200 tutores de FP Dual para lograr los perfiles que buscan las empresas

La Junta de Extremadura ha presentado este lunes en Mérida el programa Tandempresa, una iniciativa dirigida a impulsar la participación de las empresas en la Formación Profesional Dual (FP Dual) y facilitar que puedan cubrir los perfiles profesionales que demandan. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha señalado que el objetivo es “reforzar la FP Dual y avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en el talento, la empleabilidad y la competitividad de nuestras empresas”.

El programa se pondrá en marcha mediante una subvención directa de 225.000 euros, que se distribuirá entre la Cámara de Comercio de Badajoz, la Cámara de Comercio de Cáceres y la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de Badajoz (CIEM).

Entre las actuaciones previstas se incluyen cerca de 30 acciones de difusión y sensibilización en toda la región, un servicio de asesoramiento que llegará a más de 150 empresas y la formación de cerca de 200 tutores de FP Dual dentro del ámbito empresarial.

Ismael Chávez

Durante la presentación, el consejero ha agradecido el trabajo de la Dirección General de Empresa y la colaboración de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación por sus aportaciones, ya que “este programa solo tiene sentido desde la alianza entre administración, empresas y sistema educativo”.

Cuatro líneas de actuación

Tandempresa se articula en torno a cuatro grandes bloques de actuación destinados a facilitar la implicación del tejido empresarial en este modelo formativo.

El primero se centra en la sensibilización y dinamización del sector empresarial, con campañas informativas, estudios sobre necesidades formativas y la difusión de buenas prácticas para que las empresas conozcan las ventajas de la FP Dual como herramienta de competitividad e innovación.

El segundo bloque contempla la captación y el acompañamiento a empresas, mediante jornadas sectoriales, asesoramiento individualizado y apoyo en los trámites administrativos para que participar en la FP Dual resulte “un proceso sencillo y accesible”.

El tercer eje del programa es la formación de tutores de FP Dual en las empresas, una figura considerada clave para garantizar la calidad del modelo. En este caso, se prevé formar a cerca de 200 tutores a través de una plataforma virtual adaptada a la realidad empresarial.

Por último, el cuarto bloque se centra en el reconocimiento y la fidelización de las empresas participantes, con el objetivo de fomentar redes de colaboración, el intercambio de experiencias y el acercamiento del alumnado y el profesorado al entorno empresarial.

Una etapa educativa en crecimiento

Durante su intervención, Santamaría también ha destacado la evolución de la Formación Profesional en Extremadura. Según ha indicado, actualmente existen más de 5.000 convenios firmados con empresas y 24.000 alumnos cursando FP, lo que la convierte en la etapa educativa que más está creciendo.

Además, ha subrayado que la empleabilidad de estos estudios se sitúa entre el 70 y el 80 por ciento, mientras que en los grados tecnológicos alcanza el 100 por cien.

El consejero ha señalado que con este programa “damos un paso más para que la Formación Profesional Dual sea una oportunidad real para las empresas, el alumnado y el desarrollo económico de nuestra región”.

Valoración de las organizaciones empresariales

Desde las entidades participantes han valorado la puesta en marcha del programa y la colaboración entre administración y organizaciones empresariales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres ha señalado que el trabajo conjunto con la Junta de Extremadura permite dar respuesta a los desafíos de la economía regional, entre ellos la falta de trabajadores cualificados y la necesidad de mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

FP: Puente al mercado laboral

Por su parte, la directora de la Cámara de Comercio de Badajoz ha indicado que el programa nace para “tender un puente real entre la formación y el tejido productivo”, con el objetivo de responder a las empresas que necesitan talento cualificado y a las personas que quieren formarse dentro del entorno empresarial.

Finalmente, el vicepresidente de CIEM ha destacado que la organización lleva tiempo trabajando “como puente entre empresa y formación” y ha recordado que su red agrupa 70 colectivos de ámbito local, provincial y sectorial, lo que les permite estar cerca de la realidad de autónomos y empresas en todas las comarcas de Extremadura.