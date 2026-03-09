Sumar señala las lagunas del currículo extremeño: menos animales, menos biocentrismo, menos cuidado del entorno

La escuela también se mide en lo que calla. Y en esa lectura, Sumar ha colocado a Extremadura bajo el foco. La formación ha advertido de que el currículo educativo autonómico deja fuera varios contenidos que, a su juicio, forman parte del armazón de valores que la LOMLOE quiso reforzar en las aulas: desde la relación con los animales hasta una mirada más amplia sobre el cuidado del entorno y la educación en valores.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha trasladado esta denuncia al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido por Milagros Tolón, a través de una pregunta parlamentaria en la que habla de "graves omisiones" en los decretos de desarrollo curricular de varias comunidades autónomas. Entre ellas aparece Extremadura.

La iniciativa parte de una idea de fondo: que la ley estatal no solo fija materias y competencias, sino también una determinada forma de entender la educación. Una escuela que no se limite a transmitir conocimientos, sino que también eduque en empatía, respeto, igualdad, responsabilidad y sostenibilidad. Y ahí es donde Sumar sostiene que algunas autonomías, entre ellas la extremeña, han dejado huecos relevantes.

Lo que echa en falta

En el caso de Extremadura, la formación señala tres carencias concretas. La primera es la ausencia de contenidos sobre derechos de los animales, un aspecto que Sumar sitúa entre los saberes que deberían estar presentes en los currículos si se quiere avanzar hacia una educación más conectada con los valores de protección y respeto.

La segunda omisión que apunta afecta al concepto de perspectiva biocéntrica en la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos de Secundaria. Se trata de una noción que amplía la mirada sobre la convivencia y el lugar que ocupan los seres vivos y el entorno en la formación del alumnado.

La tercera carencia detectada por Sumar se refiere al cuidado del entorno próximo de animales y plantas, un contenido que, según la formación, tampoco aparece en el currículo extremeño pese a su conexión directa con la educación ambiental y con la construcción de hábitos cotidianos de respeto hacia el medio.

Una disputa sobre el alma de la ley educativa

Sumar sostiene que estas ausencias no son menores ni anecdóticas. En su escrito, avisa de que comprometen objetivos sustanciales de la LOMLOE y dificultan una aplicación homogénea de la política educativa en el conjunto del país. La formación enmarca esta crítica dentro de una preocupación más amplia por la prevención de conflictos, la educación emocional y la capacidad del alumnado para identificar situaciones de abuso, violencia o discriminación.

No plantea, por tanto, una discusión meramente técnica sobre decretos o redacciones administrativas. Lo que pone sobre la mesa es una batalla más profunda sobre qué debe aprender un estudiante más allá del temario clásico. Qué valores se incorporan. Qué sensibilidades se consideran imprescindibles. Y qué cuestiones quedan relegadas, a veces sin ruido, en la letra pequeña de los currículos autonómicos.

Extremadura, en un mapa de omisiones

La denuncia de Sumar no se limita a la comunidad extremeña. La formación reparte sus críticas entre buena parte del mapa autonómico y enumera distintos contenidos suprimidos u omitidos según los territorios. Pero en el caso de Extremadura, la mención es clara y la coloca dentro del grupo de comunidades donde, a juicio del partido, falta parte de ese enfoque educativo que la ley estatal pretendía consolidar.

El debate llega además en un momento en el que la educación vuelve a ser un terreno de disputa política y cultural, también en Extremadura, donde cada ajuste curricular se lee no solo como una decisión académica, sino como una forma de definir qué sociedad se quiere construir desde las aulas.

Por ahora, Sumar ha pedido explicaciones al ministerio y quiere saber qué medidas ha adoptado o prevé adoptar para corregir estas omisiones. La cuestión queda servida: no solo qué estudian los alumnos extremeños, sino también qué aprendizajes, valores y miradas están dejando de entrar en clase.