UPA repartirá más de mil tarrinas de fresas de Huelva en Mérida para impulsar su consumo

UPA repartirá este martes 10 de marzo en la Plaza de España de Mérida más de mil tarrinas de fresas de Huelva dentro de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, una acción con la que la organización agraria quiere impulsar el consumo y poner en valor el trabajo de los productores onubenses.

El acto arrancará a las 10.30 horas y convertirá a la capital extremeña en la cuarta parada de una iniciativa que ya ha pasado por Adamuz (Córdoba), Madrid y Sevilla, con la intención de dar visibilidad a un sector que, según la propia organización, sigue trabajando pese a los temporales, las inclemencias meteorológicas y la presión de los precios en origen.

Una parada en Mérida con mensaje al consumidor

La cita reunirá en el centro de Mérida al secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, y al secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, que participarán en este reparto simbólico ante los ciudadanos.

La elección de Mérida sitúa a Extremadura en una campaña que busca conectar directamente con el consumidor. La organización pretende trasladar la idea de que detrás de cada tarrina hay explotaciones que mantienen su actividad en un contexto complicado y que sostienen buena parte de la economía agraria del entorno onubense.

Reivindicación del trabajo en el campo

Con esta tercera edición de #YoComoFresasdeHuelva, UPA insiste en la necesidad de respaldar un producto que presenta como sano, seguro y sostenible. La campaña, según ha indicado la organización, quiere reconocer el esfuerzo diario de los agricultores que continúan sacando adelante la producción pese a una campaña marcada por la adversidad meteorológica.

El mensaje no se limita a la promoción del consumo. También tiene una lectura de apoyo al campo en un momento en el que muchas explotaciones vienen denunciando la falta de rentabilidad por la evolución de los precios en origen, un problema recurrente en buena parte del sector agrario.

Extremadura, escaparate de una campaña itinerante

La parada de Mérida refuerza además el vínculo entre dos territorios con peso agrario en el suroeste peninsular. En una comunidad como Extremadura, donde el campo forma parte de la vida económica y social de muchas comarcas, la acción busca encontrar complicidad entre el consumidor y el productor.

El reparto de más de mil tarrinas en la Plaza de España tendrá así un doble objetivo: promocionar la fresa de Huelva y lanzar un mensaje de respaldo a quienes la cultivan. UPA ha señalado que la campaña quiere seguir recorriendo ciudades para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, los agricultores siguen levantándose cada día para mantener la producción.