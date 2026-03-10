La Junta tiene pendiente de adjudicar todavía 139 plazas de estabilización en Extremadura

Tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgente para la Reducción de la Temporalidad en las administraciones públicas, la Junta de Extremadura convocó a finales de 2022 el proceso selectivo extraordinario de estabilización con un total de 126 plazas, a las que se inscribieron casi 700 aspirantes.

Este proceso tenía un plazo de dos años para desarrollarse, pero la amplia oferta, la disparidad de modalidades y su complejidad retrasaron su finalización y, de hecho, actualmente todavía no ha concluido. Aunque fue en junio de 2025 cuando la mayoría de los aspirantes que lograron plaza tomaron posesión de sus puestos, todavía quedan pendientes de adjudicar casi 700 plazas.

El grueso de ellas, un total de 684, son de la categoría de Técnicos de Empleo que se ha visto afectada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ha retrasado su resolución. Aun así, según explican desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que para la resolución de este proceso concreto que requiere de una nueva baremación de los méritos de los aspirantes inscritos en el proceso (684 personas) el tribunal ya ha sido nombrado y su composición se ha publicado también en el Diario Oficial de Extremadura, como lo ha hecho también la nueva baremación que se tendrá en cuenta ahora. «A partir de este momento, corresponde al tribunal proceder a la revisión y rebaremación de los méritos, así como a la posterior publicación de la nueva lista de personas aspirantes», destacan de la consejería.

A estas hay que sumar otras 13 plazas de funcionario que siguen pendientes porque han resultado vacantes tras las diferentes adjudicaciones que se han llevado a cabo desde el pasado mes de junio. Para ello, este próximo mes está previsto que se lleven a cabo nuevos llamamientos para cubrir esas plazas de estabilización sin adjudicar:«se ocuparán en el mes de marzo», señalan desde la administración regional a este diario. Desde la Junta insisten en que la temporalidad en la administración región no podrá determinarse hasta que todas las plazas sea finalmente adjudicadas.