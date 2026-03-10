Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: "Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen"

"Sanas, seguras y sostenibles". La organización agraria UPA-UCE ha celebrado este martes en la plaza de España de Mérida un reparto gratuito de fresas dentro de la campaña 'Yo como fresa de Huelva', una iniciativa que pretende reivindicar la calidad del producto nacional en un año golpeado por las lluvias y el alza de los costes. "Pedimos al consumidor que se fije no solo en el precio, sino en el origen", ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Es la primera vez que esta iniciativa recala en Extremadura y lo hace en una tercera edición que recorrerá 16 ciudades españolas. La campaña se puso en marcha en el año 2024 a raíz de la crisis provocada por la llegada a Europa de fresas procedentes de Marruecos relacionadas con casos de hepatitis, una situación que hizo caer el consumo de fresas de Huelva en toda Europa por la desconfianza generada entre los compradores.

Galería | Reparto de fresas en la Plaza de España de Mérida, un acto de UPA-UCE / El Periódico Extremadura

"La fresa de España"

Así, el objetivo no es tanto promocinar esta fruta, sino poner en valor el trabajo de los "miles" de agricultores onubenses y la producción de fresa de Huelva. El producto es referente casi absoluto del mercado español con un 98% de la producción. "Hablar de la fresa de Huelva es hablar de la fresa de España", ha destacado Manuel Piedra, secretario provincial de UPA-UCE en Huelva.

Las más de 15.000 hectáreas de frutos rojos que se cultivan en la provincia onubense generan cada año más de 100.000 puestos de trabajo, de los cuales 45.000 son "nacionales de nuestros pueblos", y el resto de países como Marruecos, Honduras, Ecuador, Colombia, Paraguay, Guatemala o Rumanía.

Daños por las lluvias

El sector ha vivido este año semanas especialmente complicadas por la sucesión de borrascas, hasta el punto de que se ha perdido en torno al 50% de la producción "en el momento de mayor valor comercial del producto". Los daños económicos aún no se han cuantificado de forma definitiva, en tanto que "después de un mes y medio tormenta tras tormenta, los agricultores hemos tenido que levantar los plásticos y las estructuras sin ayuda de ningún tipo", ha asegurado Piedra.

Según ha expuesto, mientras en supermercados se han visto precios de entre 5 y 10 euros por kilo, el agricultor está cobrando menos de dos euros por esa misma fresa, cantidad de la que todavía hay que descontar gastos de manipulado, transporte y envase. "Alguien se está quedando con el dinero de los agricultores", ha resumido.

Apoyo del consumidor

En este contexto, Llanos ha defendido que este tipo de acciones sirven también para acercar el campo al consumidor y recordar el trabajo que hay detrás de los alimentos. El dirigente agrario ha insistido en que los agricultores y ganaderos españoles producen alimentos "de calidad, sanos y sostenibles" y ha apelado al apoyo de la ciudadanía para garantizar el futuro del sector.

Según ha señalado, elegir producto nacional no solo respalda al campo, sino que también contribuye a mantener la seguridad alimentaria y el abastecimiento en el país. "No nos quedan más remedio que el propio consumidor sea el que apoya al agricultor, que sea el que apoya al ganadero, para poder seguir hacia adelante y garantizar esa seguridad alimentaria que por la que tanto trabajamos", ha concluido.