Tres docentes extremeños reciben el sello 'Buena práctica en competencia digital de Extremadura'

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido el sello 'Buena práctica en competencia digital de Extremadura' (SeCoDEx) a tres docentes de centros públicos de la región, con el que se reconoce las "buenas prácticas que contribuyen al desarrollo de la competencia digital del alumnado y a la construcción de centros educativos digitalmente competentes".

Así, este sello valora además la "apuesta por la mejora de la educación mediante el uso de metodologías activas, prácticas innovadoras y un uso generalizado de las tecnologías de la educación", a través de experiencias que "además, implican en su desarrollo a docentes, alumnado, familias y otros colectivos de la comunidad educativa".

En concreto, las profesoras María Noelia Álvarez y Verónica Sánchez han obtenido el sello en la modalidad 'SeCoDEx Educo', dirigida a prácticas educativas innovadoras desarrolladas con alumnado, que incorporan metodologías activas y tecnologías educativas.

Las iniciativas que han propiciado este reconocimiento son 'La leyenda del Castillo de Belvís' y 'Pie de ciencia desde el Aula del Futuro', respectivamente, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otro lado, el docente Isaac José Buzo ha obtenido la distinción en la modalidad 'SeCoDEx Desarrollo', por su proyecto 'Digital Maps Storytelling en el proceso de enseñanza-aprendizaje', con el que se reconoce "aplicaciones o herramientas tecnológicas, desarrolladas en los centros educativos, que faciliten las prácticas educativas, la gestión y organización de los centros o los procesos educativos", señala.

La convocatoria que regula este distintivo considera buena práctica aquella que es innovadora; eficaz, en cuanto a los impactos positivos que genera; sostenible, en recursos personales, económicos, materiales e infraestructuras, y replicable, de forma que pueda servir de referencia para impulsar iniciativas similares en otros contextos educativos.

La obtención del sello lleva aparejada la concesión de créditos de innovación educativa y un diploma personal que acredita este distintivo, explica el Ejecutivo regional.

Respaldo normativo e internacional

Según destaca, la importancia de la competencia digital está respaldada por la normativa autonómica que establece como uno de los fines del sistema educativo extremeño el de "consolidar la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje".

Esta apuesta se concreta a través del desarrollo de prácticas de experimentación e innovación educativas por parte del profesorado y mediante propuestas que promueven el uso de las TIC como herramientas metodológicas, de comunicación con las familias, de realización de trámites administrativos y de impulso de la alfabetización tecnológica de todos los miembros de la comunidad educativa.

Asimismo, la Unesco subraya que "las competencias digitales, antes opcionales, se han convertido en esenciales y deben ir acompañadas de capacidades sólidas de lectoescritura y cálculo, y de otras habilidades, como el pensamiento crítico e innovador, la resolución de problemas complejos, el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva, entre otras".

El desarrollo de esta competencia contribuye, además, al cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los que tienen que ver con la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico y la reducción de las desigualdades.