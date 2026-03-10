Una única licencia permitirá a los extremeños cazar o pescar en otras 9 comunidades

Las personas aficionadas a la caza y la pesca en Extremadura podrán utilizar una sola licencia para practicar estas actividades en diez comunidades autónomas, tras el convenio firmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo sustituye al marco legal aprobado en 2017 y amplía su alcance territorial con la incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha, que no participaban en el sistema anterior. De esta forma, los cazadores y pescadores extremeños podrán ejercer estas prácticas en todos los territorios firmantes sin necesidad de tramitar permisos distintos en cada comunidad.

Un único permiso para diez territorios

El convenio establece la creación de una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas continentales, válida en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia.

La medida pretende simplificar los trámites administrativos para los usuarios a través de una sola licencia, sin necesidad de realizar trámites individuales en cada comunidad.

Las nuevas licencias tendrán una validez de un año y un coste fijado en 70 euros para la caza y 25 euros para la pesca en aguas interiores, según recoge el convenio publicado en el BOE.

Un sistema común de control

El acuerdo incluye además un mecanismo compartido para el control de infracciones. Las inhabilitaciones por sanciones en una comunidad autónoma se aplicarán automáticamente en todas las demás regiones adheridas.

La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, que permite el intercambio automático de información entre administraciones y facilita a los técnicos gestionar licencias, altas o bajas en tiempo real.

Según el ministerio, el objetivo es mejorar la coordinación administrativa y reducir la burocracia en un sector con fuerte implantación en el medio rural.

El peso de la caza en Extremadura

La medida tiene especial impacto en regiones con tradición cinegética como Extremadura, donde la caza constituye una actividad económica relevante vinculada al territorio rural.

Según distintos informes del sector, la comunidad cuenta con más de 3 millones de hectáreas de terreno cinegético y miles de licencias activas cada temporada, lo que sitúa a Extremadura entre los territorios con mayor actividad cinegética de España.

La pesca deportiva

En el ámbito de la pesca, Extremadura destaca por su extensa red de embalses y ríos. La región dispone de cerca de 1.500 kilómetros de costa interior, la mayor extensión de este tipo en el oeste europeo, lo que la convierte en uno de los destinos más atractivos para la pesca deportiva continental.

La comunidad alberga además algunos de los embalses más conocidos para esta práctica, como Orellana, García de Sola, Cíjara o Alcántara, que atraen cada año a pescadores de distintos puntos de España y de Europa.

Licencias también desde el móvil

La digitalización también ha avanzado en este ámbito. Desde marzo de 2025, los aficionados pueden obtener la licencia telemática de pesca en Extremadura a través de la plataforma ARADO, impulsada por la Junta de Extremadura mediante la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

El sistema permite solicitar el permiso desde el móvil, la tablet o el ordenador de forma rápida e inmediata, un paso más en la simplificación de los trámites para los usuarios.