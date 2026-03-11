Afectados por el Tabaquismo en Extremadura critica una cátedra de la UEX

La asociación de afectados por tabaquismo en Extremadura (ATAEX), miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que agrupa a más de 45 sociedades científicas, colegios profesionales y organizaciones civiles de ámbito estatal, manifiesta su total desamparo ante el anuncio de la creación de la Cátedra de Investigación para la Reducción del Riesgo Cardiovascular de Extremadura (CIRRCE), que se produjo en octubre 2025, promovida por la Universidad de Extremadura y cofinanciada por Philip Morris y la Diputación Provincial de Cáceres.

Con esta cofinanciación se viola el Convenio Marco para el control del tabaco, creado para controlar el tabaquismo, la primera causa de muerte evitable en Extremadura y en el mundo.

Explotación cultivada de tabaco. / Toni Gudiel

Violar el articulo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) es desproteger a la sociedad de la industria tabaquera. España es un Estado parte del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, cuyo artículo 5.3 obliga a proteger las políticas de salud pública frente a la interferencia de la industria tabaquera. Promover la creación de una cátedra con la financiación de la industria tabaquera es un claro ejemplo de ese incumplimiento.

La Universidad de Extremadura no debe de ignorar tanto sobre salud pública, porque su deber no es ignorar dada su naturaleza, sino buscar formas de financiación que no entren en conflicto con los compromisos internacionales en materia de salud pública. Esta forma de proceder que empodera a la industria tabaquera y, por consiguiente, debilita a la Salud Pública, no es la más ética ni, por supuesto, consideramos correcta.

Dicen que la Cátedra CIRRCE se crea con el objetivo de ayudar a mejorar la investigación y la atención sanitaria en Extremadura frente a uno de los grandes problemas de salud de nuestra sociedad: las enfermedades cardiovasculares. Está bien, pero también saben que el tabaco es uno de los principales responsables de enfermedad y muerte en los países desarrollados y no solo por enfermedades cardiovasculares, sino también neuroendocrinas, respiratorias y oncológicas. Argumentan que a su vez, la región se beneficia de la riqueza que genera el cultivo de tabaco, por lo que se hace necesaria la búsqueda de un equilibrio entre esa riqueza y la salud de los ciudadanos.

Podría ser más complicado de entender, pero está bien claro: el desamparo es total.

El tabaquismo es una epidemia mundial que tiene su origen en la industria tabaquera. Que la Universidad de Extremadura actúe como si no lo supiera, es un insulto a la inteligencia de cualquiera.

ATAEX, como no puede ser de otra manera, apoya la postura del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo e insta a las autoridades competentes a corregir esta situación y a garantizar el pleno cumplimiento de los compromisos de España en materia de salud pública.