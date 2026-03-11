Bailar sobre los monumentos: el espectáculo europeo que llega a Mérida y Cáceres

Dancing Histor(y)ies, historias de baile sobre nuestros monumentos, es un proyecto europeo en el que participan 10 países convencidos de que el mejor escenario para cualquier disciplina artística es un monumento. El continente es la historia, el contenido es el relato artístico, el maridaje perfecto entre la piedra y las artes escénicas.

Este proyecto transnacional se presentará los próximos jueves 12 y 19 de marzo en Cáceres y Mérida, porque Extremadura ya ha puesto en marcha esta experiencia gracias a la participación del Consorcio Patronato del Festival de Mérida como socio institucional de referencia y la Asociación Clúster del Turismo de Extremadura como socio técnico especializado en turismo y desarrollo territorial.

Una puesta en escena que se realizó en el Templo de Diana en Mérida. En este espacio arqueológico se pudo disfrutar con la participación de cuatro compañías internacionales: Il Dance (Suecia), 420 People (República Checa), Polish Dance Theatre (Polonia), Derida (Bulgaria), así como las producciones locales del Aula de Teatro y Danza del I.E.S. Santa Eulalia y la Escuela de Teatro Taptc?; y dos agrupaciones invitadas: The Place Dance Studio (Madrid) y la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, además de la colaboración la artista emeritense Carolina Fernández ‘La Chispa’ (ganadora de un Latin Grammy). El encuentro entre los ritmos del flamenco y la danza contemporánea en un marco romano no solo produjo una excelencia artística indiscutible, sino que permitió que el patrimonio fuera "re-significado" por la comunidad local como una experiencia vibrante y propia. +

Dancing Histor(y)ies ‘Pandora’ en el Templo de Diana / Diego Casillas

Dancing Histor(y)ies involucra a doce partners de 10 países europeos con amplia experiencia en la gestión de sitios culturales, artes escénicas, producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, gestión y evaluación de proyectos financiados por la UE. De ahí se deriva su objetivo operativo: crear un diálogo europeo que surja del encuentro entre la zona sur del Mediterráneo, donde se ubican los sitios culturales (España, Italia, Grecia y la República de Serbia), y el norte, centro y este de Europa (Suecia, República Checa, Polonia y Bulgaria), de donde provienen los socios artísticos. La diversidad de las organizaciones participantes permite que el proyecto se beneficie de diferentes perspectivas que contribuyen a mejorar y promover el diálogo y la cooperación internacionales entre organizaciones culturales. El encuentro entre culturas también contará con el apoyo de socios técnicos (de países que abarcan las dos macroáreas identificadas: Portugal, España, Hungría y Chipre), quienes gestionarán los procesos interdisciplinares destinados a la cocreación de valor.