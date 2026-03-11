Los Espacios Digitalex ofrecen a los extremeños talleres abiertos de márketing, IA o ciberseguridad

Del 9 al 25 de marzo, Espacio Digitalex ofrece a personas desempleadas, empresarias y ocupada un conjunto de talleres que ponen el foco en la mejora de la empleabilidad, el espíritu empresarial, el fomento de la innovación y el pensamiento crítico, así como el bienestar de las personas a través de un uso responsable de la inteligencia artificial.

La campaña All Digital Weeks lleva 15 años fortaleciendo el nivel de competencias digitales de la población europea con el objetivo de promover una sociedad inclusiva y más capacitada para acceder al mercado laboral. El impacto de esta iniciativa, impulsada por la red All Digital -que engloba a más de 100 entidades de 31 países- ha logrado que 1,5 millones de personas accedan por primera vez a Internet o mejoren sus competencias digitales de forma sustancial.

La edición de este año busca impulsar una Europa competitiva a través del bienestar digital, enfatizando la necesidad de empoderar a toda la ciudadanía para usar las tecnologías con confianza y seguridad, incrementando su competitividad a largo plazo.

Desde Espacios Digitalex -la Red de Centros de Competencias Digitalex de Extremadura- se ponen en marcha seis acciones formativas, especialmente dirigidas, por un lado, al conjunto de la población, y, por otro, al colectivo empresarial y emprendedor.

La propuesta formativa, específicamente diseñada para el tejido empresarial y emprendedor, se estructura en tres talleres:

Marketing digital e IA generativa

Atendiendo a las necesidades de cada proyecto empresarial, se profundizará en las herramientas que potencian la visibilidad de los negocios en el entorno online, trabajando conceptos que van desde la publicidad digital hasta la creación de una página web o el comercio electrónico.

Tramitación telemática y facturación electrónica

Un acercamiento a los sistemas de identificación digital más habituales para exprimir su uso en la realización de trámites con la Administración Pública y otras entidades, incluyendo licitaciones y el sistema Verifactu, obligatorio para las empresas a partir de 2027.

Competencias digitales básicas, aplicaciones en la nube, ciberseguridad y software

Una acción para familiarizarse con herramientas esenciales como el correo electrónico o las hojas de cálculo.

Los siguientes talleres están dirigidos a personas desempleadas, ocupadas y emprendedoras:

Pensamiento crítico

Esta habilidad transversal en todo perfil profesional es también esencial para hacer frente a estafas, bulos, fake news y tomar decisiones efectivas en base a fuentes fiables.

Seguridad, bienestar y fraudes en el empleo

Se abordarán aspectos clave para construir una identidad digital fiable y una marca personal coherente, adquiriendo las pautas adecuadas para salvaguardar datos personales, privacidad y dispositivos electrónicos.

Introducción a la inteligencia artificial

Un acercamiento imprescindible para conocer el funcionamiento de esta tecnología y cómo está revolucionando todos los sectores productivos. Un primer paso para conocer su potencial y ampliar la proyección de oportunidades profesionales.

Aumento de fallas en inteligencia artificial alerta la ciberseguridad global, dice informe / Cedida

Esta campaña, respaldada por la Comisión Europea, reúne cada año a más de 50.000 participantes de más de 20 países, consolidándose como una iniciativa clave para impulsar la inclusión digital en la vida cotidiana y profesional.

La propuesta formativa de Espacios Digitalex se ha diseñado teniendo en cuenta la mejora de las competencias digitales centradas en las siguientes áreas clave: empleo, empresa, innovación, brecha digital, DigComp y DigCompEdu, alfabetización informacional, transformación digital de los sectores productivos, sostenibilidad y competitividad, derechos digitales y el uso crítico de la inteligencia artificial.

Para conocer más información sobre esta campaña a nivel regional se puede consultar la web www.espaciosdigitalex.org/alldigitalweeks, así como las redes sociales de Espacios Digitalex en Facebook, Instagram y X.