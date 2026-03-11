Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas

Los médicos especialistas podrán acceder a una plaza fija en el Servicio Extremeño de Salud sin oposición gracias a un concurso de méritos que va a convocar la Junta de Extremadura para ocupar las plazas vacantes que existen en la sanidad pública extremeña.

Así lo acaba de anunciar la consejera de Salud, Sara García Espada, tras un encuentro con los presidentes de los colegios oficiales de médicos de Cáceres y Badajoz para analizar la situación de la profesión facultativa en Extremadura, la cual "preocupa y ocupa", ha dicho la consejera en rueda de prensa posterior. Se trata de un proceso extraordinario que se convocará por primera vez en Extremadura emulando lo que están haciendo otras comunidades como Madrid, Galicia o Andalucía.

García Espada ha reconocido que esta decisión se toma ante el "evidente" déficit de médicos en Extremadura y también en el conjunto de España, un problema que preocupa y que no ha logrado resolver las medidas puestas en marcha hasta ahora.

En este sentido, la responsable autonómica de Salud ha reivindicado las decisiones adoptadas por la Junta desde el inicio de la legislatura para reforzar la sanidad pública extremeña y tratar de paliar la falta de profesionales, como la eliminación de la nota de corte MIR que permitió el año pasado que todas las plazas MIR fueran elegidas (aunque finalmente no todas se ocuparon), la mejora de las condiciones de los residentes con el abono del 100% de la paga extra y la oferta de hasta tres años de contrato para favorecer que, una vez terminada su residencia, puedan seguir trabajando en Extremadura.

Todavía no hay fecha para este pionero concurso de méritos que pondrá en marcha el SES, pero en todo caso se lanzará una vez concluya las oposiciones en marcha en el SES. Esta decisión llega también después de conocerse que hay muchas plazas ofertadas en estas oposiciones que se quedarán desiertas, como ocurre en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria donde solo se han cubierto 91 plazas de las 231 ofertadas, apenas el 40% del total. De hecho, según informan desde la consejería, este concurso se lanzará con las plazas que no se cubran en las oposicoines.

García Espada ha defendido que este concurso, que pone el "lazo final" a una política orientada a reforzar la asistencia sanitaria, cuenta con el aval jurídico necesario y busca mejorar la atención sanitaria, dar estabilidad a los profesionales y favorecer su permanencia en la comunidad.

La estrategia de retener el talento

Asimismo, ha defendido que todas las actuaciones llevadas a cabo por la administración sanitaria regional forman parte de una misma estrategia para “retener talento” y fidelizar a los médicos en la comunidad.

Por último, García Espada ha agradecido el respaldo recibido por parte de los presidentes de los colegios de médicos y ha dedefinido la medida como una decisión “valiente, rigurosa y amparada jurídicamente”, cuyo único objetivo, ha dicho, es que los extremeños “vean mejorada su asistencia sanitaria” y que los profesionales encuentren en la región un lugar donde desarrollar su carrera.