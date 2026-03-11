Extremadura sigue buscando profesores de Matemáticas, Filosofía, Música, Sistemas electrotécnicos...

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha lanzado un nuevo llamamiento urgente para cubrir 16 plazas docentes que están vacantes en centros públicos no universitarios de Extremadura después de no haber sido adjudicadas en los llamamientos telemáticos ordinarios.

La medida, de carácter puntual, busca dar respuesta a la urgencia en la cobertura de determinados puestos y se aplicará solo a aquellas vacantes que ya habían salido al menos en una convocatoria previa sin encontrar aspirante. La mayoría de las plazas ya fueron convocadas el 6 de marzo, aunque una de ellas, en el IES Valle del Jerte, se ofertó el 20 de febrero.

Las vacantes se reparten entre centros de distintas localidades de la región, como Talarrubias, Don Benito, Herrera del Duque, Navalmoral de la Mata, Coria, Talayuela, Azuaga, Cáceres y Cabezuela del Valle.Y entre las especialidades que se ofertan figuran Filosofía, Matemáticas, Música, Administración de Empresas, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Piano, Violonchelo y Danza Clásica.

En concreto, salen a este llamamiento una plaza de Filosofía en el IES Siberia Extremeña de Talarrubias; cuatro de Matemáticas en los institutos Donoso Cortés de Don Benito, Benazaire de Herrera del Duque y Albalat de Navalmoral de la Mata, una de ellas a media jornada; una de Música en el IES Caurium de Coria; otra de Administración de Empresas en el IES San Martín de Talayuela; una de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos en el CEPA Miguel de Cervantes de Azuaga, también a media jornada; dos de Procesos Sanitarios en Cáceres y Cabeza del Buey; dos de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos en Navalmoral; una de Sistemas y Aplicaciones Informáticas en Cabezuela del Valle; y tres en enseñanzas artísticas de Piano, Violonchelo y Danza Clásica en Don Benito y Cáceres.

Requisitos

La convocatoria está abierta tanto a integrantes de listas ordinarias, supletorias y extraordinarias como a personas que no formen parte de ninguna bolsa, siempre que cuenten con la titulación exigida para la especialidad correspondiente. En el caso de las plazas de Secundaria, además, deberán acreditar la formación pedagógica y didáctica exigida por la normativa, salvo en los supuestos de exención contemplados.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través del formulario habilitado en Profex, junto con la documentación requerida en formato PDF, antes de las 9.00 horas del 12 de marzo. La Consejería deja claro que no admitirá solicitudes fuera de plazo ni enviadas por otra vía.

El orden de adjudicación dará prioridad a quienes formen parte de las listas ordinarias de la especialidad, después a los integrantes de las supletorias y, en tercer lugar, a los de las extraordinarias. Si quedaran plazas por cubrir, podrán optar personas ajenas a esas bolsas, que serán ordenadas en función de su expediente académico.

Comunicación por teléfono

La adjudicación se comunicará por teléfono y se publicará también en la web de llamamientos urgentes de Profex. La Administración realizará un máximo de dos intentos de llamada, con diez minutos de margen entre ambos. Si no logra contactar con la persona aspirante, ofrecerá la vacante al siguiente candidato.

La resolución precisa además que estos nombramientos tendrán carácter extraordinario y que no supondrán la incorporación de los seleccionados a ninguna lista de espera de interinos. La incorporación al puesto y la entrega de la documentación original se concretarán en la llamada telefónica.

La misma instrucción también recoge que perderán sus derechos quienes ya estén ocupando una plaza en el ámbito de gestión de la Dirección General de Personal Docente, no se personen en la fecha indicada, no presenten la documentación exigida o incurran en discrepancias entre lo declarado en la solicitud y lo acreditado después.