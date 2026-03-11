Extremadura vuelve a poner rostro a las 63 víctimas que dejó el terrorismo en la región

Extremadura conmemora este miércoles el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una jornada marcada por actos institucionales en distintos puntos de la región para recordar a quienes sufrieron la violencia terrorista. En total, 63 personas vinculadas a la comunidad perdieron la vida en atentados perpetrados en España durante décadas.

La fecha coincide además con el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando una célula yihadista vinculada a Al-Qaeda colocó trece bombas en trenes de Cercanías que cubrían el trayecto entre Alcalá de Henares y la capital. Diez de ellas explotaron casi de forma simultánea y provocaron 193 muertos y más de 1.858 heridos.

Entre los fallecidos en aquel atentado se encontraba el extremeño Juan Alberto Alonso Rodríguez, que viajaba en uno de los trenes que estallaron en la estación de Atocha. Tras resultar herido fue trasladado al Hospital de La Princesa, donde finalmente falleció. Sus padres habían viajado desde Cáceres para acompañarle, pero al llegar recibieron la noticia de su muerte.

Las instituciones se suman al recuerdo

El recuerdo se traslada a las instituciones con homenajes y minutos de silencio durante esta jornada. A las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura se ha guardado en el que constituye el primer minuto de silencio de los convocados este miércoles. Ha estado encabezado por la presidenta en funciones, María Guardiola, junto a miembros del Ejecutivo regional, altos cargos de la Administración autonómica y trabajadores de la institución.

También han participado representantes políticos como el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, y su portavoz, Piedad Álvarez, además del presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.

El primer niño asesinado por ETA

Fue desde la década de los 60 hasta los primeros años de los 2.000 cuando el terrorismo, ejercido por diferentes organizaciones, dejó cientos de asesinatos en este país. ETA, los GAL, las células yihadistas o los grupos de extrema derecha, como BVE, Triple A o GAE, o de extrema izquierda, que encuentra en los GRAPO su principal representación, provocaron muertes, heridos y el quebramiento de tantas familias.

La violencia terrorista dejó historias que marcaron a familias extremeñas. Una de ellas es la de José María Piris Carballo, el primer menor asesinado por ETA. Tenía 13 años cuando murió en marzo de 1980 en Azkoitia (Guipúzcoa). Su familia había emigrado al País Vasco desde San Vicente de Alcántara (Badajoz). El menor encontró una bolsa en la calle con un artefacto explosivo que se había desprendido del coche de un guardia civil al que iba dirigido el atentado. La bomba explotó cuando el niño la manipuló.

El homenaje en los municipios

Los actos institucionales se han extendido también a los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a las entidades locales a guardar silencio en recuerdo de las víctimas.

El Ayuntamiento de Cáceres se ha sumado con un minuto de silencio celebrado frente al consistorio, en el que han participado el alcalde, Rafa Mateos, y miembros de la corporación municipal. Al acto se han unido además el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, y representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cruz Roja. Con motivo de la conmemoración, la fachada del ayuntamiento se iluminará de azul al anochecer como gesto simbólico en memoria de las víctimas del terrorismo.

Minuto silencio Dia Victimas Terrorismo en Cáceres. / Cedida

También la Diputación de Cáceres se ha sumado a la jornada con un minuto de silencio ante las puertas de sus centros de trabajo. El presidente de la institución, Miguel Ángel Morales, junto a diputados y trabajadores de la corporación provincial, ha participado en el acto celebrado en dependencias como el Palacio Provincial, el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres o el Complejo Cultural Santa María en Plasencia, entre otros espacios de la institución.

MInuto de Silencio Palacio Provincial Cáceres. / Cedida

En Mérida, más de medio centenar de personas han participado en el acto celebrado en la Plaza de España. Entre los asistentes se encontraban el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, miembros de los distintos grupos políticos municipales y representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

Tras el acto, Rodríguez Osuna ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas del atentado del 11M. "Hemos querido guardar este minuto de silencio en recuerdo y en memoria de las víctimas de aquel trágico atentado que sacudió a nuestro país", ha señalado.

Minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Mérida con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo / EUROPA PRESS

El acto central en Badajoz

Badajoz ha vuelto a detenerse este 11 de marzo para recordar a las víctimas del terrorismo con un acto institucional celebrado en la glorieta dedicada a su memoria, conocida como la "rotonda de los Corazones", un espacio que se ha convertido en símbolo permanente de homenaje. El lugar alberga desde 2014 un monumento compuesto por 56 esculturas en forma de corazón, cada una con el nombre de una víctima extremeña de ETA.

Al homenaje han asistido miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, además de concejales de la corporación municipal y autoridades militares.

Rebeca Porras

El acto ha comenzado con un minuto de silencio y la lectura de un manifiesto por parte de Antonio Guerra, cabo primero de la Guardia Civil retirado y víctima de un atentado de ETA en 1982 en Algorta (Bilbao). Durante su intervención ha recordado que el 11 de marzo "quedó inscrito para siempre en la conciencia de nuestro país" y ha defendido que la memoria de las víctimas debe mantenerse viva.

La ceremonia también ha incluido testimonios de víctimas como Antonio Gragera, que sufrió un atentado en 1980 cuando era guardia civil, y María Ángeles Carretero, viuda del guardia civil Pablo Fernández Rico, natural de Villar del Rey y asesinado en Bilbao hace más de cuatro décadas.

Víctimas que sobrevivieron

El recuerdo de este día también incluye a quienes sobrevivieron a los atentados y conviven con sus secuelas.

Uno de ellos es el cacereño José María Antón, actual presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite). Policía especializado en desactivación de explosivos, resultó herido cuando una bomba explotó durante una intervención en el País Vasco a finales de los años ochenta. La detonación le provocó una importante pérdida de audición, una secuela que arrastra desde entonces.

Otro extremeño afectado es José María González, natural de Montehermoso, que perdió su pierna izquierda tras un ataque de ETA contra un vehículo de la Guardia Civil en el puerto de Pasajes, en Guipúzcoa. Tenía poco más de veinte años cuando tuvo que aprender a caminar con una prótesis.

También sobrevivió Juan Fernando Delgado Cortijo, guardia civil destinado en Arrigorriaga (Vizcaya) cuando el cuartel fue atacado con granadas anticarro en 1988. Las viviendas del recinto albergaban a varias familias y a cerca de veinte niños. Más de tres décadas después, reconoce que el recuerdo sigue presente.

Una memoria que sigue viva

Los actos celebrados este 11 de marzo en Extremadura buscan mantener viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista y recordar el impacto que dejó en miles de familias.

En la comunidad, 63 víctimas forman parte de esa memoria colectiva que cada año vuelve al primer plano en una jornada dedicada a quienes perdieron la vida o vieron sus vidas marcadas por el terrorismo.