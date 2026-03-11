La guerra cuesta a los extremeños cinco millones de euros a la semana solo en combustibles

Durante esta última semana y media, la combinación de mayores costes energéticos e interrupciones en el suministro han evocado cada vez más el ‘shock’ económico que siguió al inicio de la invasión de Ucrania hace cuatro años. Y, aunque tras la sacudida inicial que se produjo en los mercados energéticos con el comienzo del conflicto armado en Oriente Medio, las gráficas se han parecido bastante a una montaña rusa, en ningún momento han abandonado los niveles disparados respecto a los que había antes del inicio de los bombardeos.

Así, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado para hoy un 24% al situarse en los 104,03 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 136,86 euros de la jornada precedente, que a su vez multiplicaban casi por cinco el coste de una semana antes. En cuanto al barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, la cotización llegaba a caer durante la jornada de este martes hasta poco más de 82 dólares, muy por debajo de los 119,4 del pico alcanzado el lunes. Pero incluso en este rango (luego volvió a rebotar al alza) seguía más de un 15% por encima del precio marcado al cierre de la sesión del 27 de febrero, último día antes de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Aumento de precios en combustibles

A la espera de ver durante cuánto tiempo se prolonga esta situación, el efecto más rápido y visible que ha tenido ya en los bolsillos de los consumidores esta crisis ha sido el brusco incremento de los precios de los carburantes de automoción. Entre el penúltimo día de febrero y el inicio de esta semana, el gasóleo se ha incrementado más de treinta céntimos de media por litro en la región, de acuerdo con la información remitida por las estaciones de servicio y recopilada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En cuanto a la gasolina, el aumento es de unos 16 céntimos por litro. Cruzando estos datos con los de consumo medio de estos combustibles en la región, que según los registros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) son de unas 57.500 toneladas de diésel al mes (incluido el agrícola) y de unas 10.800 toneladas de gasolinas (fundamentalmente la de 95 octanos), el sobrecoste diario para los extremeños, si se mantienen estos precios en los surtidores, es de unos 750.000 euros cada día que pase; de más de cinco millones a la semana; y de cerca de 23 millones si se prolonga durante un mes.

Baja la afluencia a las gasolineras

Si conforme avanzaba la semana pasada iba aumentando la afluencia de conductores a las estaciones de servicio para llenar el depósito, ayer martes la concurrencia estaba «igual o incluso por debajo de lo que sería normal», señala Fernando Mena del Pueyo, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex). Estima que entre el jueves y el viernes de la semana pasada el ritmo de clientes llegó a incrementarse aproximadamente un 30%, pero puntualiza que en estos momentos «los precios están ya muy altos y la gente se lo piensa antes de repostar, solo acude el que de verdad lo necesita». «Esto nos viene fatal», lamenta.

En cuanto a eventuales problemas de suministro, el presidente de Aresex indica que no los está habiendo, si bien «lo que ocurre es que todo el mundo ha querido pedir de golpe», y «normalmente las petroleras a los primeros que atienden son a las gasolineras, que no se pueden quedar sin producto. Y luego ya van distribuyendo a los demás clientes y sé de cooperativas que han estado sin ese producto varios días, porque no les llegaba» a causa de la elevada demanda.

El peor momento para el agro

Al sector agrícola esta situación lo ha cogido en el peor momento posible del año. «Ahora, en este mes y medio, se concentra casi el 50% del consumo de gasóleo de todo el año», indica el secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés. Además, esta vez se da una circunstancia añadida: «Hay otros años en los que, si el invierno ha sido seco, vas haciendo las labores desde diciembre y, cuando llega marzo, prácticamente lo tienes todo alzado, pero es que hemos estado dos meses sin poder entrar en la tierra y hacer labores agrícolas a causa de la lluvia».

Además del sobrecoste, Cortés también apunta que «estamos notando que las empresas suministradoras están reteniendo pedidos, posiblemente a la espera de una nueva subida. Como se está diciendo que, si la guerra se prolonga, el precio del barril de petróleo puede llegar a los 200 euros, pedidos que antes en 24 horas te venían, incluso estando en plena campaña, ahora pasan días y días sin que lleguen y puede empezar a haber desabastecimiento porque se están vaciando los depósitos que tienen los agricultores instalados y nos los están reponiendo». Por esta razón, se ha originado en el sector «un cuello de botella por el gasóleo que no te suministran y otro cuello de botella por la labor sin hacer y que se necesita urgentemente», apostilla el también coordinador estatal de Unión de Uniones.

«Están especulando desde el primer día que comenzó la guerra. Es que en el caso del gasóleo agrícola estamos hablando de una subida de casi 50 céntimos, de casi el 70%, y no ha subido eso el barril de petróleo ni muchísimo menos». A su juicio, «el Gobierno tiene que publicar una norma que impida, por un lado, las subidas especulativas y, por otro, las retenciones de suministro. Si no, al final lo que hacen es fomentar un negocio con la guerra».

Fertilizantes

También esta es la fecha con un mayor gasto en fertilizantes en el campo. Oriente Medio es una región productora y exportadora muy importante de abonos, que también «se han disparado ya. Los fertilizantes nitrogenados han pasado en una semana de 360 euros por tonelada a 410 euros. Eso prácticamente en 48 horas. Y en este momento es cuando hay que echar el nitrogenado al cereal de invierno». El 80% del consumo de fertilizantes del campo extremeño, calcula, se hace entre marzo y mediados de abril.

En esta línea, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, advierte de la creciente incertidumbre que afronta el campo extremeño ante la subida de los costes de producción y denuncia lo que considera movimientos especulativos en algunos insumos agrarios, informa Rocío Entonado. El dirigente agrario considera que algunas empresas proveedoras están incrementando los precios pese a que el impacto real del conflicto internacional que afecta a determinadas materias primas sería «muy pequeño».

Sector del transporte

El transporte por carretera es también especialmente vulnerable a este tipo de episodios de volatilidad de los combustibles. El presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte de Extremadura (Asemtraex), Miguel Ángel Sánchez, recuerda que «por ley, todos los contratos deben adaptarse a las subidas de precios, y los cargadores tienen que aceptar sí o sí las subidas. Es obligatorio». Se trata de una cláusula de indexación del precio incluida en el Real Decreto-ley 3/2022, aprobado en plena crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Este mecanismo permite ajustar de manera automática el coste de los servicios de transporte cuando se producen oscilaciones significativas en el precio del gasóleo, trasladando parte de ese encarecimiento a los contratos con los cargadores y evitando así que recaiga exclusivamente sobre las empresas transportistas. «Cualquier empresa que tenga contrato cerrado con cargadores y una cláusula de no poder aumentar los precios por la subida del gasóleo se puede acoger a la ley, que anula lo establecido en el contrato privado», remacha.

Inflación generalizada

En cualquier caso, precisa Sánchez, si no se frena esta escalada, acabará impactando «en el precio de todas las mercancías que se transporten por carretera», por lo que defiende que, de forma similar a como ha hecho Portugal, se acometa una rebaja temporal de los impuestos, que en el caso del gasoil «son un 57% del precio del litro».

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), organismo que sirve de interlocución entre las empresas de transporte y el Gobierno, propone aumentar temporalmente el peso que el combustible tiene en la fijación de precios, con el objetivo de suavizar el impacto del alza de los carburantes. En concreto, sugiere incrementar la ponderación del combustible en la estructura de costes de una empresa de transporte del 30% al 40% en los vehículos pesados de carga general; del 20% al 30% en los vehículos de hasta 16 toneladas, y del 10% al 20% en los vehículos ligeros, según defiende la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayor patronal del CNTC y en la que se integra Asemtraex. «El combustible continúa siendo el principal coste que afrontan las empresas de transporte y su reciente escalada está generando una presión económica significativa para el sector», argumenta. En cualquier caso, sigue pidiendo al Gobierno que adopte medidas como las bonificaciones al combustible que ya aplicó tras la guerra iniciada por Rusia en Ucrania en 2022, que provocó una escalada de los precios en las gasolineras.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) estima que el incremento del precio del gasóleo, como consecuencia de la guerra de Irán, ha generado un sobrecoste superior a los 100 millones de euros para los 100.000 transportistas que operan en España. Esta patronal cifra en un 30% lo que ha avanzado el precio del gasóleo en semana y media, que es lo que supone para los transportistas pagar 30 céntimos más por litro.

Este encarecimiento, considera, está provocando un deterioro grave en la liquidez de autónomos y pymes, quienes no logran repercutir este aumento de costes en sus facturas. También subraya que el Gobierno aún no ha ofrecido una respuesta ante este incremento de los precios, lo que deja al sector «en una situación de total vulnerabilidad frente a las compañías petrolíferas».

De hecho, a través de un comunicado también les señala por la gestión de sus márgenes comerciales en este contexto de crisis. Por esta razón, Fenadismer y el resto de las organizaciones del sector se reunirán este miércoles con carácter de urgencia para coordinar una respuesta. Asimismo, esta organización asevera que, con los precios actuales, para miles de transportistas empieza a resultar económicamente más viable el cese temporal de su actividad que seguir operando a pérdidas.

